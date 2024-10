Raul Rosas Jr. explica por que ele está aberto a um oponente não classificado nas circunstâncias certas

Raul Rosas Jr. sabe que está pronto para a competição ranqueada, mas também confia que o UFC fará o que é certo por ele.

Após a vitória sobre Aoriqileng no UFC 306, o jovem de 19 anos imediatamente convocou um adversário entre os 15 melhores, mas isso não é uma exigência. Em vez disso, Rosas só quer a chance de impulsionar sua carreira na esperança de que eventualmente se encontre na disputa pelo título.

“Se eu tivesse ido lá e conseguido terminar, com certeza teria um bom argumento para ficar entre os 15 primeiros. [opponent]”, disse Rosas ao MMA Fighting. “Eu quero um top 15 [opponent] mas se minha próxima luta não for contra um lutador top 15, quero alguém que o UFC diga ‘se você vencer esse cara, daremos a você um adversário classificado a seguir’. Mas de qualquer forma, quero estar tão perto.

“Só quero lutas que me deixem mais perto do cinturão. Não quero lutar com alguém que vou vencer e ficar no mesmo lugar. Quero vencer alguém que me deixe bem mais perto do cinturão.”

Rosas já afirma há muito tempo que quer ser campeão do UFC, mas também reconhece que tem muito tempo para chegar lá.

Embora vencer um adversário classificado certamente aceleraria esse processo, Rosas percebe que existem muitos veteranos do UFC sem um número ao lado do nome que ainda contam como uma vitória de qualidade.

Enfrentar um veterano como Aoriqileng, com quase 40 lutas em seu cartel, deu a Rosas uma experiência valiosa, mas agora ele só quer a chance de subir para o próximo degrau na hierarquia no peso galo do UFC.

“Esse é o objetivo final”, disse Rosas sobre se tornar campeão do UFC. “Independentemente disso, ainda estou ficando mais experiente. A cada luta estou ficando cada vez melhor.

“Assim como essa luta, considerei uma forma de ganhar mais experiência porque foi um avanço na competição. Ele foi o melhor lutador que lutei até agora. Ele era como um veterano, conseguia ficar relaxado e tinha força nas mãos, boa defesa de quedas, então foi um avanço na competição, mas o avanço certo. Se eu conseguir outra luta como essa, o passo certo, então eu aceito.”

No que diz respeito ao momento, Rosas admite que adoraria fazer mais uma luta antes do final do ano, mas ainda não está pronto para se comprometer com um encontro, pois tem algumas lesões que precisam ser curadas.

“Não estou 100% saudável”, disse Rosas. “Estou com algumas lesões de luta, machuquei um pouco o joelho. Está melhorando. Mas tive lesões antes da luta e elas ainda estão complicadas. Vou tentar curar isso e assim que estiver curado, vou marcar uma luta.

“Quero lutar em dezembro, mas se marcar agora não quero correr o risco de desistir porque não me recuperei. Então, quero ter certeza de que me recuperarei 100 por cento e então marcarei uma luta.”

Caso dezembro não aconteça, Rosas revelou que provavelmente não voltará a lutar até pelo menos abril de 2025 porque quer aproveitar um tempo com a família nas férias. Como a maioria dos adolescentes de sua idade, Rosas adoraria as férias de Natal, especialmente depois de ter perdido o ano passado.

“Vou ser sincero, não quero lutar em janeiro, fevereiro ou março”, disse Rosas. “Se eu conseguir, quero que seja este ano ou um pouco depois de março. Porque quero poder aproveitar o Natal.

“Ano passado não consegui aproveitar porque tive uma luta em fevereiro, então tive que treinar todo dezembro e janeiro. Mesmo que a luta não tenha acontecido porque passei mal no dia da luta, mas estava treinando desde dezembro. Não vou mentir, foi meio chato, então este ano quero aproveitar o Natal.”

Rosas espera saber dentro de algumas semanas se estará ou não saudável o suficiente para lutar novamente em 2024, especialmente com uma potencial luta de grappling no horizonte em outubro.

“Já estou treinando”, disse Rosas. “Já estou no camp porque acho que tenho uma grande luta de grappling chegando, um grande nome, mas obviamente não posso dizer [yet]nada está assinado, nada está confirmado ainda, mas recebi a oferta e disse que sim. Veremos se isso vai acontecer e isso acontecerá em 26 de outubro.”