Raven-Symoné lamenta a morte do pai Christopher B. Pearman com tributo ao IG

Raven-Symoné está com o coração partido pela morte de seu pai, Christopher B. Pearman … indo ao IG para compartilhar uma comovente homenagem em sua memória.

A atriz postou uma linda foto de quando era uma garotinha nos braços do pai, ao lado de uma mulher não identificada … escrevendo na legenda na terça-feira: “Minha vida tem sido longa e abundante. sonho. Espero que ele esteja assistindo com um sorriso no rosto…”