Ravens QB Lamar Jackson não se importa com o ‘hype’ do MVP da temporada

OWINGS MILLS, Maryland – Lamar Jackson está no caminho de se tornar – como os Baltimore Ravens costumam dizer – o próximo “MV3”.

Jackson teve um dos melhores inícios de sua carreira, sendo o quarterback do ataque número 1 da NFL e apresentando números que superariam os da temporada passada, quando foi eleito o Jogador Mais Valioso. Se Jackson ganhar o prêmio este ano, ele se tornará o mais jovem três vezes MVP da NFL, mas essa não é a história que está em sua mente.

“Eu realmente não me importo com o hype”, disse Jackson após o treino de quinta-feira. “Não vou pensar em um troféu de MVP, nem nada parecido. Nunca o fiz. Mesmo quando o ganhei, nunca pensei nisso. Era sobre eu apenas tentar vencer todos os jogos em que estou. . E a mesma coisa a partir de agora, ainda estou tentando vencer esses jogos para chegar a fevereiro e vencer em fevereiro.”

Jackson, 27 anos, está aludindo ao fato de estar com 2-4 na pós-temporada e ainda não ter passado do jogo do campeonato da conferência. Ele é atualmente o único vencedor múltiplo de MVP que ainda não ganhou um Super Bowl.

Mas Jackson tem os Ravens (4-2) em posição para outra sequência de campeonato, vencendo quatro vitórias consecutivas no jogo de segunda à noite contra o Tampa Bay Buccaneers (20h15 horário do leste, ABC/ESPN). Ele é o sétimo em passes (1.529 jardas) e o oitavo em corridas (403 jardas), o que o coloca no ritmo para eclipsar seus números da temporada passada (3.678 jardas em passes, 821 corridas).

Os números estelares e as jogadas memoráveis ​​​​de Jackson em campo – como quando ele armou o lado defensivo do Bengals, Sam Hubbard, e lançou um passe para touchdown para Isaiah Likely em Cincinnati, há duas semanas – aumentaram o burburinho por outro troféu de MVP. As contas de mídia social dos Ravens começaram a se referir a Jackson como “MV3”.

“Sinto que tudo está desacelerando ainda mais”, disse Jackson. “Só do [seven] anos estou na liga e vejo todos os tipos de defesas, vejo todos os tipos de blitz. Tudo é apenas uma segunda natureza agora. Então, estou apenas tentando ser um jogador melhor a cada ano.”

Jackson se tornaria o sétimo jogador na história da NFL a ganhar três prêmios de MVP, juntando-se a Jim Brown, Johnny Unitas, Brett Favre, Peyton Manning, Tom Brady e Aaron Rodgers. Entrando na Semana 7, Jackson é o segundo favorito nas apostas com +550, atrás apenas de Patrick Mahomes (+325), de acordo com a ESPN BET.

“Ele está sempre buscando melhorar”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. “Ele é muito perfeccionista. Ele quer que cada jogada seja perfeita. Ele busca a perfeição em seu futebol. Mas acho que seu foco está na próxima jogada.” [and] o próximo jogo.”