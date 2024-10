Ravens TE Mark Andrews pega o primeiro TD da temporada de Lamar

BALTIMORE – O tight end do Baltimore Ravens, Mark Andrews, foi o maior destaque naquele que foi o pior início de sua carreira de sete anos.

Andrews recebeu um passe para touchdown de 13 jardas de Lamar Jackson no final do segundo quarto para colocar os Ravens à frente por 17-10 sobre o Washington Commanders no domingo e deu ao três vezes jogador do Pro Bowl um pedaço da história do time.

LAMAR ➡️ MARQUE PARA A PONTUAÇÃO❗❗ Sintonize na CBS! pic.twitter.com/4WTXfLHpjm -Baltimore Ravens (@Ravens) 13 de outubro de 2024

A 41ª recepção para touchdown de Andrews na carreira empatou-o com Todd Heap em maior número na história dos Ravens. Esta tem sido uma temporada difícil para Andrews, que era o alvo favorito de Jackson. Andrews entrou no domingo com 10 recepções para 120 jardas, o menor número nos primeiros cinco jogos de qualquer temporada. No início do jogo, Andrews teve um passe de Jackson ricocheteando em suas mãos e levando a uma interceptação.

Mas Andrews se recuperou com seu primeiro touchdown em quase um ano. O último aconteceu em 29 de outubro da última temporada no Arizona.