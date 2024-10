RB Cam Akers retorna aos Vikings após negociação com os Texans

EAGAN, Minnesota – O Minnesota Vikings adquiriu o running back Cam Akers pela segunda vez em 12 meses, desta vez do Houston Texans em uma troca de escolhas do draft condicional de 2026, confirmou a equipe na terça-feira.

Os Vikings enviarão uma escolha condicional de sexta rodada do draft de 2026 aos Texans em troca de uma escolha condicional de sétima rodada do draft de 2026 como parte do acordo.

Akers começou dois jogos nesta temporada pelos Texans no lugar dos lesionados Joe Mixon e Dameon Pierce, incluindo um contra os Vikings na Semana 3. Ele correu nove vezes para 21 jardas naquele jogo e totalizou 147 jardas e um touchdown em 40 corridas durante seu tempo em Houston.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Akers tornou-se dispensável com Mixon e Pierce retornando para os Texans.

O status de curto prazo do titular dos Vikings, Aaron Jones, é incerto devido a uma lesão no quadril direito. Ty Chandler tem sido o reserva de Jones e seria titular no domingo contra o Detroit Lions se Jones não pudesse jogar, mas Akers dá aos Vikings melhor profundidade do que o atual running back número 3, Myles Gaskin.

Akers tem uma longa história com o técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, e com o coordenador ofensivo Wes Phillips, já que o trio passou um tempo junto com o Los Angeles Rams em 2020 e 2021.

Os Vikings adquiriram Akers dos Rams pela primeira vez duas semanas após o início da temporada de 2023. Ele jogou seis partidas atrás do titular Alexander Mattison, correndo para 138 jardas e um touchdown em 38 corridas antes de romper o tendão de Aquiles esquerdo na semana 9. Ele também rompeu o tendão de Aquiles direito enquanto estava no Rams em 2021.

Os Vikings tentaram contratá-lo novamente antes do campo de treinamento neste verão, mas ele optou por se juntar aos Texans.

“Eu amo Cam Akers”, disse O’Connell no mês passado. “Cam é uma pessoa única, especial e talentosa. Para lidar com o tipo de adversidade que ele enfrentou em sua jovem carreira e nunca você o ouviu sentir pena de si mesmo. tenho um ótimo relacionamento com ele e me importo tremendamente com ele.”