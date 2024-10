Reação da escalação do USWNT: Pós-Olimpíadas inaugura uma era mais jovem

A técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, tem a reputação de sempre pensar no futuro, e sua primeira escalação pós-Olimpíadas anunciada na quinta-feira mostra o porquê.

Em vez de se apegar ao grupo que conquistou o ouro olímpico em agosto, com suas primeiras convocações desde então, Hayes está dando um primeiro passo claro para construir profundidade e identificar novos jogadores para a preparação para a Copa do Mundo de 2027.

Oito novos jogadores se juntam aos 18 jogadores disponíveis que retornam das Olimpíadas, incluindo seis sem internacionalização. Três deles estão sendo convocados pela primeira vez para um acampamento sênior do USWNT. O acampamento de outubro do USWNT – que começa na próxima semana em Austin, Texas, antes dos amistosos contra a Islândia e a Argentina – tem muitas subtramas intrigantes.

Recompensar a boa forma do clube em vez de jogos anteriores do USWNT

Hayes deixou claro na quinta-feira que queria recompensar os jogadores em boa forma na NWSL e que os jogadores não serão convocados com base em desempenhos anteriores no USWNT.

“A importância do que você faz semana após semana, no nível do clube, é absolutamente importante”, disse Hayes, “porque você tem que ter um desempenho consistente ou tem que estar em ambientes onde você está se desafiando a cada dia. dia. Essa é a grande mensagem para mim.”

Os retornos da atacante Alyssa Thompson e da meio-campista Ashley Sanchez pela primeira vez desde o final de 2023 oferecem a evidência de apoio mais óbvia.

Sanchez tem sido o ponto focal do ataque do North Carolina Courage em sua primeira temporada com o time. Ela fornece mais profundidade para o USWNT na posição de número 10 e se enquadra no perfil criativo que Hayes frequentemente elogia.

Provavelmente o maior ponto de interrogação para o USWNT nas Olimpíadas e na saída delas, com os olhos voltados para o futuro, é como estruturar o meio-campo e quem se encaixa melhor. Sanchez ainda não conseguiu uma aparência legítima em um jogo de alto risco do USWNT, depois de surpreendentemente não ter jogado um único minuto na Copa do Mundo de 2023.

Hayes viajou recentemente pelos EUA para assistir pessoalmente aos jogos da NWSL. Na quinta-feira, ela fez referência a várias paradas dessa viagem, inclusive para ver pessoalmente o talento de Sanchez.

Thompson, por sua vez, tem sido um dos melhores atacantes da NWSL nos últimos meses, marcando cinco gols e uma assistência nos últimos oito jogos, depois de não ter marcado em toda a temporada. Thompson completa 20 anos na próxima semana e já tem uma Copa do Mundo em seu currículo.

“Acho que ela tem sido incrível para Angel City”, disse Hayes. “Falei com ela quando ela veio para o acampamento como jogadora de treinamento e ela entendeu o que precisava fazer, e eu realmente apreciei o fato de ela corresponder às suas próprias expectativas e demonstrar os comportamentos e as performances que ela queria ver dela mesma. Estou super orgulhosa dela por isso.”

A necessidade de um clube forte cria um desafio para os ex-pilares do USWNT. A atacante Catarina Macario voltou a jogar minutos limitados pelo Chelsea (Hayes contratou Macario pelo Chelsea no ano passado), mas Macario precisa voltar a jogar com mais regularidade antes de retornar à seleção nacional, disse Hayes.

Examinando talentos jovens e ilimitados

Este elenco é relativamente jovem e pode ficar cada vez mais jovem no próximo ano, à medida que Hayes se esforça para desenvolver mais jogadores.

Neste grupo, 14 jogadores têm menos de 20 internacionalizações e há três adolescentes no plantel. Apenas cinco jogadores estão na casa dos 30 anos.

Hayes disse em entrevista coletiva na quinta-feira que apresentará uma visão mais holística dos próximos anos em uma cúpula de equipes em janeiro, quando a federação também sediará um “acampamento de futuros” ao lado de um acampamento de equipes seniores. Esse acampamento futuro contará com uma mistura dos melhores jogadores das seleções juvenis, destaques da NWSL e potencialmente até jogadores da nova Super League da USL, disse Hayes.

O treinador tinha espaço limitado para adicionar jogadores a este campo devido à exigência de negociação coletiva do USWNT de que todos os jogadores disponíveis da equipe vencedora das Olimpíadas fossem convocados. Hayes solicitou uma expansão da escalação do acampamento para 26 jogadores.

jogar 1:19 Será que o “BOS Nation FC” mudará de marca após a reação dos fãs da NWSL? A equipe do “Futbol W” compartilha suas idéias sobre o nome proposto para a 15ª franquia da NWSL em Boston.

A defensora Alyssa Malonson e a atacante Emma Sears são as novas convocações mais surpreendentes para este acampamento.

Sears nunca foi convocada para a seleção juvenil e nem mesmo é titular regular do nono colocado Racing Louisville, mas ela mostrou um claro potencial este ano como artilheira caçadora com ritmo notável.

“Emma Sears é um exemplo claro do que pretendemos fazer em termos de oferecer oportunidades para jogadores que tiveram um bom desempenho”, disse Hayes. “Os novos jogadores que chegam ao acampamento e que não faziam parte da escalação olímpica são todos jogadores que tiveram um bom desempenho ao longo da temporada da NWSL.”

Lily Yohannes, de dezessete anos, que marcou em sua estreia pelo USWNT em junho, não está nesta escalação. Yohannes nasceu nos EUA e joga no Ajax da Holanda. Ela disse que planeja solicitar a cidadania holandesa e que ainda não decidiu sobre seu futuro.

Hayes disse que se comunica com Yohannes desde as Olimpíadas, mas não há atualizações para compartilhar no momento.

A meio-campista Olivia Moultrie, 19, está de volta ao time depois que lesões de primavera atrapalharam suas esperanças de entrar na escalação olímpica.

Construindo profundidade em posições de necessidade do USWNT

Tudo o que foi dito acima aponta para um tema central necessário para o programa USWNT, apesar de seu retorno ao topo do pódio em agosto: mais profundidade.

Hayes terminou a temporada europeia anterior no Chelsea antes de ingressar no USWNT em tempo integral, menos de dois meses antes das Olimpíadas de 2024. O triunfo da medalha de ouro foi apenas seu décimo jogo no comando.

Isso significava que Hayes teve que trabalhar dentro dos limites do que tinha – o conjunto de jogadores e o estilo do time. Claro, ela havia ajustado o elenco nos meses anteriores em colaboração com a técnica interina Twila Kilgore, mas não houve tempo para implementar mudanças drásticas. Isso também limitou a capacidade de Hayes de trazer novos jogadores.

A escalação do campo de treinamento de outubro é um primeiro passo para melhorar a profundidade em diversas posições.

Sanchez é uma das inúmeras opções como número 10. Thompson, Sears e Yazmeen Ryan – também convocado pela primeira vez – somam-se a um grupo já avançado. Mas outros cargos representam áreas de maior necessidade para o USWNT.

Malonson e o retorno de Hailie Mace pela primeira vez desde o final de 2022 atendem à necessidade contínua de mais profundidade como zagueiro. Essa necessidade é ainda reforçada pela ausência de Crystal Dunn, de 32 anos, desta escalação por motivos pessoais. Jenna Nighswonger, que ainda soma apenas 15 internacionalizações, parece ser outra resposta de longo prazo na posição.

Seis dos nove defensores deste campo não faziam parte da seleção do USWNT para a Copa do Mundo de 2023. Emily Sams pode ser o futuro zagueiro ao lado de Naomi Girma. (Tierna Davidson está lesionada.)

“Digo isso mais em particular do que publicamente: os EUA poderiam facilmente eliminar duas equipes”, disse Hayes. “Sempre, sempre haverá jogadores ausentes. E há jogadores que estão fora deste elenco que merecem igualmente estar.”