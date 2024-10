Reação da pesquisa de futebol universitário da AP: O que vem a seguir para cada time dos 25 melhores?

A nova enquete AP Top 25 do futebol universitário foi lançada. A semana 7 contou com duas rivalidades clássicas em Oklahoma-Texas e Flórida-Tennessee e três confrontos de times classificados.

O número 1 do Texas Longhorns começou devagar antes de vencer por 34-3. Então, o segundo colocado Ohio State Buckeyes foi para Eugene para enfrentar o terceiro colocado Oregon Ducks. O jogo correspondeu ao entusiasmo, com os dois times trocando grandes jogadas e o Oregon vencendo em um field goal no final do quarto período.

Preditor de playoffs Allstate Como os principais jogos de sábado afetarão a perseguição aos playoffs do futebol universitário? Quais são as probabilidades atuais para os quatro primeiros? O Allstate Playoff Predictor tem as respostas. Volte todas as semanas, pois as probabilidades são atualizadas após os jogos daquela semana.

O que tudo isso significa para o novo AP Top 25? Vamos analisar as classificações.

Estatísticas cortesia da ESPN Research.

Todos os horários do Leste

Classificação anterior: 1

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou Oklahoma por 34-3

Stat para saber: Com uma vitória de 49 pontos em 2022 e uma vitória de 31 pontos em 2024, Quinn Ewers foi o quarterback do Texas em duas de suas quatro maiores vitórias sobre Oklahoma.

O que vem a seguir: Sábado x Geórgia, 19h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 3

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou o estado de Ohio por 32-31

Stat para saber: Na vitória, Dillon Gabriel se tornou o primeiro jogador com 125 touchdowns de passes na carreira e 30 pontuações corridas na história da FBS.

O que vem a seguir: Sexta-feira em Purdue, 20h, Fox

Classificação anterior: 4

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou USC 33-30 (OT)

Stat para saber: As 17 recepções de Ty Warren são as maiores em um jogo na história da Penn State e também empatam Emilio Vallez (Novo México, 1967) e Jon Harvey (Northwestern, 1982) em maior número por um tight end na história da FBS.

O que vem a seguir: 26 de outubro em Wisconsin

Classificação anterior: 2

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Perdeu para Oregon 32-31

Stat para saber: Ryan Day tem duas derrotas como treinador principal antes do Dia de Ação de Graças. Oregon é responsável por ambos.

O que vem a seguir: 26 de outubro x Nebraska

Classificação anterior: 5

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou o estado do Mississippi 41-31

Stat para saber: Carson Beck arremessou 459 jardas na vitória. Esse é o terceiro maior número na história da escola.

O que vem a seguir: Sábado no Texas, 19h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 6

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado em Louisville, meio-dia, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 7

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou a Carolina do Sul por 27-25

Stat para saber: O Alabama não perde jogos consecutivos em conferências desde 2007 e venceu 80 jogos consecutivos em casa contra adversários não classificados.

O que vem a seguir: Sábado no Tennessee, 15h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 13

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou Ole Miss 29-26 (OT)

Stat para saber: Garrett Nussmeier finalizou com 51 passes, empatando o terceiro maior número em um jogo na história da LSU.

O que vem a seguir: Sábado no Arkansas, 19h, ESPN

Classificação anterior: 11

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou a Virgínia Ocidental por 28-16

Stat para saber: Iowa State está 6-0 pela segunda vez na história do programa. Os Cyclones venceram seus primeiros sete jogos em 1938.

O que vem a seguir: Sábado x UCF, 19h30

Classificação anterior: 10

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou Wake Forest 49-14

Stat para saber: Phil Mafah teve 118 jardas corridas. Foi seu quarto jogo de 100 jardas nesta temporada. Isso o empata com Travis Etienne em 2018 pelo maior número de jogos de corrida de 100 jardas nos primeiros seis jogos do time nos últimos 20 anos.

O que vem a seguir: Sábado x Virgínia, meio-dia, Rede ACC

Classificação anterior: 8

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou a Flórida por 23-17

Stat para saber: Dylan Sampson é o primeiro jogador da FBS com três pontuações corridas em cada um dos três primeiros jogos em casa da temporada de seu time nos últimos 20 anos.

O que vem a seguir: Sábado x Alabama, 15h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 11

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou Stanford por 49-7

Stat para saber: Com passes de 229 jardas, Riley Leonard encerrou uma sequência de cinco partidas consecutivas com menos de 200 jardas de passes.

O que vem a seguir: Sábado na Georgia Tech, 15h30, ESPN

Classificação anterior: 14

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou o Arizona por 41-19

Stat para saber: A BYU forçou múltiplas interceptações em três jogos consecutivos. Os Cougars são o único time da FBS com uma sequência ativa de interceptações nesta temporada.

O que vem a seguir: Sexta-feira x Oklahoma State, 22h15, ESPN

Classificação anterior: 15

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado no estado do Mississippi

Classificação anterior: 17

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou o Havaí por 28-7

Stat para saber: As 1.248 jardas corridas e 1.287 jardas de scrimmage de Ashton Jeanty são as segundas mais em ambas as categorias nas últimas 20 temporadas.

O que vem a seguir: 25 de outubro na UNLV, 22h30, CBSSN

Classificação anterior: 18

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado x Nebraska

Classificação anterior: 18

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou o Colorado por 31-28

Stat para saber: Contra o Colorado, Avery Johnson fez seu terceiro jogo na carreira com vários passes para touchdown e um placar corrido.

O que vem a seguir: Sábado em West Virginia, 19h30

Classificação anterior: 9

Recorde de 2024: 5-2

Resultado da semana 7: Perdeu para LSU 29-26 (OT)

Stat para saber: Ole Miss está agora com 7-10 em jogos de prorrogação desde 1996. A última vitória dos Rebels na prorrogação veio em 2022.

O que vem a seguir: 26 de outubro x Oklahoma

Classificação anterior: 21

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou UMass 45-3

Stat para saber: Mizzou teve múltiplas jogadas de pontuação de 60 ou mais jardas pela primeira vez desde 2017.

O que vem a seguir: Sábado vs. Auburn

Classificação anterior: 22

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: Derrotou Cal 17-15

Stat para saber: Eli Holstein é o primeiro Pitt QB a vencer cada uma de suas primeiras seis partidas desde Dan Marino em 1979-80 (primeiras nove).

O que vem a seguir: 24 de outubro x Syracuse, 19h30, ESPN

Classificação anterior: 25

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado em Stanford, 20h, Rede ACC

Classificação anterior: 23

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 7: Derrotou Purdue 50-49 (OT)

Stat para saber: Illinois marcou 40 ou mais pontos pela terceira vez nos últimos seis jogos da conferência. Os 50 pontos são os maiores contra o Purdue desde que marcou 48 em 2015.

O que vem a seguir: Sábado x Michigan, 15h30, CBS

Classificação anterior:NR

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 7: UAB derrotado por 44-10

Stat para saber: O Exército está com 6-0 para começar a temporada pela primeira vez desde 1996, quando os Cavaleiros Negros começaram com 9-0.

O que vem a seguir: Sábado x East Carolina, meio-dia, ESPN2

Classificação anterior: 24

Recorde de 2024: 4-2

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado em Illinois, 15h30, CBS

Classificação anterior:NR

Recorde de 2024: 5-0

Resultado da semana 7: Parado

O que vem a seguir: Sábado x Charlotte, 15h30, CBSSN