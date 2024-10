Reação da pesquisa de futebol universitário da AP: O que vem a seguir para cada time dos 25 melhores?

A nova enquete AP Top 25 do futebol universitário foi lançada. Com os Ohio State Buckeyes e Penn State Nittany Lions desligados esta semana, os poderes da SEC e ACC ocuparam o centro do palco no sábado.

Antes disso, na sexta-feira, os Oregon Ducks esmagaram os Purdue Boilermakers.

Os furacões de Miami novamente fizeram um teste na estrada. Liderados pelos passes de 319 jardas de Cam Ward e quatro touchdowns, eles superaram o Louisville Cardinals por 52-45.

Os Voluntários do Tennessee voltaram ao top 10 com uma vitória sobre o rival Alabama Crimson Tide. Os Texas Longhorns e Georgia Bulldogs se enfrentaram em uma partida entre os cinco primeiros, com os Bulldogs se segurando no segundo tempo para uma vitória por 30-15.

O que tudo isso significa para o novo AP Top 25? Vamos analisar as classificações.

Classificação anterior: 2

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou Purdue por 35-0

Stat para saber: Dillon Gabriel completou 80% de seus passes pela quarta vez nesta temporada. Esse é o maior número de jogos desse tipo na FBS.

O que vem a seguir: Sábado x Illinois, 15h30, CBS

Classificação anterior: 5

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou o Texas por 30-15

Stat para saber: A Geórgia se juntou à Carolina do Sul em 2010 (que derrotou o número 1 do Alabama) como o único time nos últimos 20 anos com sete sacks contra o time número 1 da AP.

O que vem a seguir: 2 de novembro x Flórida (em Jacksonville), 15h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 3

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 8: Parado

O que vem a seguir: Sábado em Wisconsin, 19h30, NBC

Classificação anterior: 4

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 8: Parado

O que vem a seguir: Sábado x Nebraska, 12h, Fox

Classificação anterior: 1

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Perdeu para a Geórgia por 30-15

Stat para saber: A derrota de 15 pontos foi a terceira maior de um time número 1 da AP em casa desde 1982.

O que vem a seguir: Sábado em Vanderbilt

Classificação anterior: 6

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou Louisville por 52-45

Stat para saber: Miami marcou 50 pontos pela quarta vez nesta temporada, quebrando o empate com o maior número de jogos desse tipo em uma temporada na história do programa.

O que vem a seguir: Sábado x Florida State, 19h, ESPN

Classificação anterior: 11

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou o Alabama por 24-17

Stat para saber: Os Vols não marcaram no primeiro tempo pela segunda semana consecutiva. Mas eles venceram os dois jogos e se tornaram o primeiro time da SEC a vencer jogos consecutivos, apesar de terem ficado sem gols no primeiro tempo em ambos desde a Geórgia em 2006 contra Colorado e Ole Miss.

O que vem a seguir: 2 de novembro contra Kentucky

Classificação anterior: 8

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou o Arkansas por 34-10

Stat para saber: LSU forçou três turnovers (dois fumbles, uma interceptação) contra os Razorbacks. Foi o quarto jogo líder da FBS da LSU, forçando tantas viradas.

O que vem a seguir: Sábado no Texas A&M

Classificação anterior: 10

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou a Virgínia por 48-31

Stat para saber: Clemson marcou 40 ou mais pontos em cada um dos últimos quatro jogos contra a Virgínia, a sequência mais longa de qualquer escola na história da série.

O que vem a seguir: 2 de novembro x Louisville

Classificação anterior: 9

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou UCF 38-35

Stat para saber: Os Cyclones começaram 7-0 pela primeira vez desde 1938. Eles terminaram a temporada empatando com o Kansas State e perdendo para o Oklahoma.

O que vem a seguir: 2 de novembro vs. Texas Tech

Classificação anterior: 13

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou o estado de Oklahoma por 38-35

Stat para saber: A BYU está 7-0 apenas pela quinta vez na era das pesquisas da AP (1936).

O que vem a seguir: Sábado na UCF

Classificação anterior: 12

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou Georgia Tech 31-13

Stat para saber: Riley Leonard e Jeremiyah Love são os primeiros companheiros de equipe do Notre Dame a registrar sete ou mais pontuações consecutivas nos primeiros sete jogos do time na temporada desde Brandon Wimbush e Josh Adams em 2017.

O que vem a seguir: Sábado na Marinha, meio-dia

Classificação anterior: 16

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou Nebraska por 56-7

Stat para saber: Os 56 pontos são o máximo que o Indiana já marcou contra o Nebraska. O recorde anterior foi de 54, marcados em três jogos consecutivos, de 1943 a 1945.

O que vem a seguir: Sábado x Washington, meio-dia, BTN

Classificação anterior: 14

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou o estado do Mississippi por 34-24

Stat para saber: Mike Elko é o primeiro técnico do Texas A&M a começar com 6-1 em sua primeira temporada com os Aggies desde DV “Tubby” Graves em 1918.

O que vem a seguir: Sábado vs.

Classificação anterior: 7

Recorde de 2024: 5-2

Resultado da semana 8: Perdeu para o Tennessee por 24-17

Stat para saber: O Alabama perdeu vários jogos antes de novembro pela primeira vez desde 2007, a primeira temporada de Nick Saban. A sequência de 16 temporadas foi a mais longa na história da SEC e empatou com Nebraska de 1982 a 1997 como a sequência mais longa de qualquer equipe da FBS na era das pesquisas (desde 1936).

O que vem a seguir: Sábado x Missouri

Classificação anterior: 17

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou a Virgínia Ocidental por 45-18

Stat para saber: Este foi o nono jogo dos Wildcats com mais de 40 pontos desde o início da temporada passada (o terceiro neste ano), o maior entre os 12 grandes times nesse período.

O que vem a seguir: Sábado x Kansas

Classificação anterior: 15

Recorde de 2024: 5-1

Resultado da semana 8: Parado

O que vem a seguir: Sexta-feira na UNLV, 22h30, CBSSN

Classificação anterior: 18

Recorde de 2024: 5-2

Resultado da semana 8: Parado

O que vem a seguir: Sábado x Oklahoma, meio-dia

Classificação anterior: 20

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 8: Parado

O que vem a seguir: Quinta-feira x Syracuse, 19h30, ESPN

Classificação anterior: 22

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou Michigan por 21-7

Stat para saber: Esta foi a primeira vitória de Illinois em um confronto classificado pela AP com Michigan desde 1983.

O que vem a seguir: Sábado em Oregon, 15h30, CBS

Classificação anterior: 19

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou Auburn por 21-17

Stat para saber: Missouri superou um déficit de 11 pontos no quarto trimestre. É a maior recuperação do Missouri, entrando no quarto trimestre, desde 2011.

O que vem a seguir: Sábado no Alabama

Classificação anterior: 21

Recorde de 2024: 6-1

Resultado da semana 8: Derrotou Stanford por 40-10

Stat para saber: SMU venceu seu 12º jogo consecutivo na conferência (3-0 nesta temporada) até 2022 (na AAC). Essa é a segunda maior sequência de vitórias em conferências ativas na FBS, atrás do ex-inimigo da conferência Tulane, que venceu 13 vitórias consecutivas.

O que vem a seguir: Sábado na Duke, 20h, Rede ACC

Classificação anterior: 23

Recorde de 2024: 7-0

Resultado da semana 8: Derrotou a Carolina do Leste por 45-28

Stat para saber: No jogo, QB Bryson Daily se tornou o primeiro jogador na história do Exército com um touchdown de passe e cinco pontuações corridas.

O que vem a seguir: 2 de novembro vs. Força Aérea, meio-dia, CBS

Classificação anterior: 25

Recorde de 2024: 6-0

Resultado da semana 8: Derrotou Charlotte por 51-17

Stat para saber: A Marinha marcou pelo menos 30 pontos pelo sexto jogo consecutivo, empatando a mais longa sequência de uma única temporada na história do programa. Os aspirantes também tiveram sequências de seis jogos consecutivos em 2007 e 2010.

O que vem a seguir: Sábado x Notre Dame, meio-dia

Classificação anterior:NR

Recorde de 2024: 5-2

Resultado da semana 8: Estado de bola derrotada 24-14

Stat para saber: Diego Pavia foi responsável por pelo menos 290 jardas de ataque total no quarto jogo desta temporada.

O que vem a seguir: Sábado x Texas