Reação da pesquisa de pré-temporada do basquete universitário masculino da AP: o que você precisa saber para cada time dos 25 melhores

Os 25 melhores resultados da pesquisa AP do basquete universitário masculino da pré-temporada de 2024-25 foram divulgados!

O Kansas entra na temporada como o time número 1, sobre o Alabama. Enquanto isso, o campeão nacional consecutivo UConn começará uma nova temporada fora do top 2 mais uma vez – mas todos nós sabemos o que aconteceu nas últimas duas vezes que os Huskies o fizeram. Eles conseguirão voltar atrás e se tornar o primeiro programa desde as equipes da UCLA de John Wooden a ganhar três títulos consecutivos?

Enquanto isso, Duke fica entre os 10 primeiros, na 7ª posição, e tentará capitalizar o talento de seus calouros – liderados pelo recruta número 1 e projetado pela escolha número 1 do draft da NBA, Cooper Flagg – para cortar as redes. em abril. No entanto, não durma com os 25 participantes finais, Rutgers e seus dois calouros superestrelas, Ace Bailey e Dylan Harper.

Como uma nova temporada de mudanças graças ao portal de transferências, movimentos de coaching e realinhamento de grandes conferências – olá, Texas na SEC, Arizona no Big 12, UCLA no Big Ten! – abordagens (4 de novembro), vamos detalhar as escalações iniciais projetadas e os maiores jogos do início da temporada para cada uma das 25 equipes no ranking da AP.

Todos os horários do Leste

Registro de 2023-24: 23-11 (perdeu para Gonzaga, 5 cabeças-de-chave, nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Howard, 20h, ESPN +

Maior jogo do início da temporada: 8 de novembro x Carolina do Norte, 19h, ESPN2

Escalação inicial projetada

(8,5 PPG na última temporada)

Zeke Mayo (18,8 PPG no estado de Dakota do Sul)

AJ Storr (16,8 PPG em Wisconsin)

(12,6 PPG)

Hunter Dickinson (17,9 PPG)

Registro de 2023-24: 25-12 (perdeu para UConn de 1 seed na Final Four)

Abertura da temporada: 4 de novembro x UNC Asheville, 21h, ESPNU

Maior jogo do início da temporada: 26 de novembro x Houston, 20h, TBS

Escalação inicial projetada

Mark Sears (21,5 PPG)

Aden Holloway (7,3 PPG em Auburn)

(8,9 PPG)

Grant Nelson (11,9 PPG)

Clifford Omoruyi (10,4 PPG na Rutgers)

Registro de 2023-24: 37-3 (ganhou o título nacional de 2024)

Abertura da temporada: 6 de novembro x Sagrado Coração, 19h, FS1

Maior jogo do início da temporada: 4 de dezembro contra Baylor, 18h30, FS1

Escalação inicial projetada

Hassan Diarra (6,1 PPG)

Aidan Mahaney (13,9 PPG em Saint Mary’s)

Liam McNeeley (nº 9 na ESPN 100)

Alex Karaban (13,3 PPG)

Sansão Johnson (5,4 PPG)

Registro de 2023-24: 32-5 (perdeu para Duke de 4 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Jackson State, 20h, ESPN +

Maior jogo do início da temporada: 26 de novembro x Alabama, 20h, TBS

Escalação inicial projetada

Milos Uzan (9,0 PPG em Oklahoma)

LJ Cryer (15,5 PPG)

Emanuel Sharp (12,6 PPG)

J’Wan Roberts (9,5 PPG)

Ja’Vier Francis (6,0 PPG)

Registro de 2023-24: 29-8 (perdeu para o Illinois de 3 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Miss. Valley State, 20h, ESPN +

Maior jogo do início da temporada: 25 de novembro x Auburn, 21h, ESPNU

Escalação inicial projetada

Tamin Lipsey (12,4 PPG)

Curtis Jones (11,0 PPG)

Keshon Gilbert (13,7 PPG)

Milan Momcilovic (10,9 PPG)

Dishon Jackson (11,4 PPG em Charlotte)

Registro de 2023-24: 27-8 (perdeu para Purdue de 1 semente no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Baylor, 23h30, ESPN2

Maior jogo do início da temporada: 7 de dezembro contra Kentucky

Escalação inicial projetada

Ryan Nembhard (12,6 PPG)

Nolan Hickman (14,0 PPG)

Michael Ajayi (17,2 PPG na Pepperdine)

Ben Gregg (9,0 PPG)

Graham Ike (16,5 PPG)

Registro de 2023-24: 27-9 (perdeu para o NC State de 11 sementes na Elite 8)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Maine, 19h, Rede ACC

Maior jogo do início da temporada: 12 de novembro x Kentucky, 21h, ESPN

Escalação inicial projetada

Proctor Tyrese (10,5 PPG)

Caleb Foster (7,7 PPG)

Kon Knueppel (nº 18 na ESPN 100)

Cooper Flagg (nº 1 na ESPN 100)

Khaman Maluach (cinco estrelas)

Registro de 2023-24: 24-11 (perdeu para Clemson, 6 cabeças-de-chave, nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro no Gonzaga, 23h30, ESPN2

Maior jogo do início da temporada: 9 de novembro contra Arkansas, 19h30, ESPNU

Escalação inicial projetada

Jeremy Roach (14,0 PPG na Duke)

Jayden Nunn (10,5 PPG)

VJ Edgecombe (nº 3 na ESPN 100)

Amor de Langston (11,0 PPG)

Norchad Omier (17,0 PPG em Miami)

Registro de 2023-24: 29-8 (perdeu para o Alabama de 4 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Elon, 21h, Rede ACC

Maior jogo do início da temporada: 8 de novembro contra Kansas, 19h, ESPN2

Escalação inicial projetada

Elliot Cadeau (7,3 PPG)

RJ Davis (21,2 PPG)

Drake Powell (nº 14 na ESPN 100)

Cade Tyson (16,2 PPG em Belmont)

Jalen Washington (3,9 PPG)

Registro de 2023-24: 27-9 (perdeu para Clemson de 6 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Canisius, 22h, ESPN +

Maior jogo do início da temporada: 22 de novembro contra Duke, 22h30, ESPN2

Escalação inicial projetada

Jaden Bradley (7,0 PPG)

Caleb Love (18,0 PPG)

KJ Lewis (6,1 PPG)

Trey Townsend (17,3 PPG em Oakland)

Motiejus Krivas (5,4 PPG)

Registro de 2023-24: 27-8 (perdeu para Yale, 13 cabeças-de-chave, nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 6 de novembro x Vermont, 20h, SEC Network +

Maior jogo do início da temporada: 9 de novembro x Houston, 21h30, ESPNU

Escalação inicial projetada

JP Pegues (18,4 PPG em Furman)

Denver Jones (9,1 PPG)

Miles Kelly (13,9 PPG na Georgia Tech)

Chad Baker-Mazara (10,0 PPG)

Johni Broome (16,5 PPG)

Registro de 2023-24: 27-9 (perdeu para Purdue de 1 seed na Elite 8)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Gardner-Webb, 19h, SEC Network +

Maior jogo do início da temporada: 14 de dezembro em Illinois, 17h30, Fox

Escalação inicial projetada

Zakai Zeigler (11,8 PPG)

Chaz Lanier (19,7 PPG no norte da Flórida)

Jahmai Mashack (4,5 PPG)

(12,8 PPG em Charlotte)

Felix Okpara (6,6 PPG no estado de Ohio

Registro de 2023-24: 21-15 (perdeu para o Houston 1-seed nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro na UCF, 19h,

Maior jogo do início da temporada: 27 de novembro x Creighton, 18h30, máx.

Escalação inicial projetada

Wade Taylor IV (19,1 PPG)

Manny Obaseki (7,0 PPG)

Zhuric Phelps (14,8 PPG na SMU)

Henry Coleman III (8,8 PPG)

Pharrel Payne (10,0 PPG em Minnesota)

Registro de 2023-24: 34-5 (perdeu para UConn com 1 cabeça-de-chave no campeonato nacional)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Texas A&M-Corpus Christi, 19h, BTN

Maior jogo do início da temporada: 15 de novembro contra Alabama, 20h, Peacock

Escalação inicial projetada

Braden Smith (12,2 PPG)

Fletcher Loyer (10,6 PPG)

Myles Colvin (3,3 PPG)

Camden Heide (3,4 PPG)

Trey Kaufman-Renn (6,4 PPG)

Registro de 2023-24: 25-10 (perdeu para o Tennessee de 2 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 6 de novembro x UTRGV, 21h, FS2

Maior jogo do início da temporada: 27 de novembro x Texas A&M, 18h30, máx.

Escalação inicial projetada

Steven Ashworth (11,1 PPG)

Pop Isaacs (15,8 PPG na Texas Tech)

Jamiya Neal (11,0 PPG no estado do Arizona)

Mason Miller (5,6 PPG)

Ryan Kalkbrenner (17,3 PPG)

Registro de 2023-24: 16-17 (perdeu para a Carolina do Sul na segunda rodada do torneio SEC)

Abertura da temporada: 6 de novembro contra Lipscomb, 20h, SEC Network +

Maior jogo do início da temporada: 9 de novembro x Baylor, 19h30, ESPNU

Escalação inicial projetada

DJ Wagner (9,9 PPG em Kentucky)

Johnell Davis (18,2 PPG na Florida Atlantic)

Adou Thiero (7,2 PPG em Kentucky)

Trevon Brazile (8,6 PPG)

Jonas Aidoo (11,4 PPG no Tennessee)

Registro de 2023-24: 19-14 (perdeu para Nebraska nas quartas de final do torneio Big Ten)

Abertura da temporada: 6 de novembro x SIUE, 21h, BTN

Maior jogo do início da temporada: 16 de novembro x Carolina do Sul, 16h, Peacock

Escalação inicial projetada

Myles Rice (14,8 PPG no estado de Washington)

Kanaan Carlyle (11,5 PPG em Stanford)

Mackenzie Mgbako (12,2 PPG)

Malik Reneau (15,4 PPG)

Oumar Ballo (14,2 PPG no Arizona)

Registro de 2023-24: 27-10 (perdeu para o NC State de 11 sementes no Sweet 16)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Stony Brook, 20h30, FS1

Maior jogo do início da temporada: 19 de novembro x Purdue, 21h, FS1

Escalação inicial projetada

Kam Jones (17,2 PPG)

Stevie Mitchell (8,8 PPG)

Chase Ross (6,1 PPG)

David Joplin (10,8 PPG)

Ben Ouro (5,0 PPG)

Registro de 2023-24: 21-13 (perdeu para o Tennessee com 2 cabeças-de-chave nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Ohio State, 22h, TNT

Maior jogo do início da temporada: 8 de dezembro contra UConn, 17h, ESPN

Escalação inicial projetada

Jordan Pope (17,6 PPG no estado de Oregon)

Tramon Mark (16,2 PPG em Arkansas)

Tre Johnson (nº 5 na ESPN 100)

Arthur Kaluma (14,4 PPG no estado do Kansas)

Kadin Shedrick (7,7 PPG)

Registro de 2023-24: 22-15 (perdeu para Indiana State nas quartas de final do NIT)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Arkansas-Pine Bluff, 19h, ESPN +

Maior jogo do início da temporada: 14 de dezembro x Xavier, 14h, ESPN +

Escalação inicial projetada

Jizzle James (8,8 PPG)

(12,9 PPG)

Simas Lukosius (11,8 PPG)

Dillon Mitchell (9,6 PPG no Texas)

Aziz Bandaogo (6,6 PPG)

Registro de 2023-24: 24-12 (perdeu para o Colorado, 10 cabeças-de-chave, nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro x Sul da Flórida, 20h30, Rede SEC

Maior jogo do início da temporada: 17 de dezembro x Carolina do Norte, 19h, ESPN

Escalação inicial projetada

(17,6 PPG)

Alijah Martin (13,1 PPG na Florida Atlantic)

Will Richard (11,4 PPG)

Alex Condon (7,7 PPG)

Rueben Chinyelu (4,7 PPG no estado de Washington)

Registro de 2023-24: 16-17 (perdeu para Oregon nas quartas de final do torneio Pac-12)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Rider, 22h30, FS1

Maior jogo do início da temporada: 14 de dezembro no Arizona, 15h, ESPN2

Escalação inicial projetada

Dylan Andrews (12,9 PPG)

Dominick Harris (14,3 PPG em Loyola Marymount)

Kobe Johnson (10,9 PPG na USC)

Tyler Bilodeau (14,3 PPG no estado de Oregon)

William Kyle III (13,1 PPG no estado de Dakota do Sul)

Registro de 2023-24: 23-10 (perdeu para Oakland, 14 cabeças-de-chave, nas oitavas de final)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra Wright State, 19h, ESPNU

Maior jogo do início da temporada: 12 de novembro x Duke, 21h, ESPN

Escalação inicial projetada

Lamont Butler (9,4 PPG no estado de San Diego)

Koby Brea (11,1 PPG em Dayton)

Jaxson Robinson (14,2 PPG na BYU)

Andrew Carr (13,5 PPG em Wake Forest)

Amari Williams (12,2 PPG na Drexel)

Registro de 2023-24: 20-12 (perdeu para Texas A&M na segunda rodada do torneio SEC)

Abertura da temporada: 4 de novembro contra LIU, 19h30, SEC Network +

Maior jogo do início da temporada: 28 de novembro x BYU, 16h30, FS1

Escalação inicial projetada

Sean Pedulla (16,4 PPG na Virginia Tech)

Matthew Murrell (16,2 PPG)

Dre Davis (15,0 PPG em Seton Hall)

Jaemyn Brakefield (12,9 PPG)

Malik Dia (16,9 PPG em Belmont)

Registro de 2023-24: 15-17 (perdeu para Maryland na primeira rodada do torneio Big Ten)

Abertura da temporada: 6 de novembro x Wagner, 18h, BTN

Maior jogo do início da temporada: 27 de novembro x Alabama, 22h, TBS

Escalação inicial projetada

Dylan Harper (nº 4 na ESPN 100)

Jeremiah Williams (12,2 PPG)

Airious “Ace” Bailey (nº 2 na ESPN 100)

Zach Martini (8,4 PPG em Princeton)

Emmanuel Ogbole (2,1 PPG)