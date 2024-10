Real Madrid-Barcelona Clásico: previsão, equipes, previsões, probabilidades

O cenário está perfeitamente montado para o primeiro Clássico da temporada no Santiago Bernabéu no sábado (transmitir AO VIVO às 15h ET na ESPN +). O líder da LaLiga, o Barcelona, ​​chega à capital espanhola com uma vantagem de três pontos sobre o segundo colocado Real Madrid.

Este não era o cenário esperado após 10 jogos. O Real Madrid venceu o Barça duas vezes rumo ao título da liga na temporada passada e depois adicionou um dos melhores jogadores do mundo, Kylian Mbappé, a uma linha de frente já estrelada por Vinícius Júnior, Rodrygo Goes e Jude Bellingham.

O Barça, por sua vez, começou a temporada envolto em incertezas e em contínuos problemas financeiros. Hansi Flick chegou para substituir Xavi Hernández como treinador e, embora Dani Olmo tenha sido contratado ao RB Leipzig, eles começaram a temporada com um elenco que parecia carente de número e experiência.

No entanto, eles começaram a campanha em boa forma – como mostrado na quarta-feira, quando Raphinha marcou três gols na vitória de seu time sobre o Bayern de Munique por 4 a 1 na Liga dos Campeões – e Flick pode colocar o Barça com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid com uma vitória em seu primeiro Clássico.

Mbappé, no entanto, também vai querer dar a sua opinião na estreia, enquanto Vinícius entra em jogo depois de um hat-trick na vitória do Real Madrid por 5-2 sobre o Borussia Dortmund. — Sam Marsden

Clássico de todos os tempos frente a frente

Todas as competições

Madrid 105, Barcelona 100, Empates 52

LaLiga

Madrid 79, Barcelona 74, Empate 35

Jogos da Liga no Bernabéu

Madrid 37, Barcelona 19, Empate 13

— Estatísticas e informações da ESPN

O que aconteceu na temporada passada?

O Barcelona foi o melhor time nas duas ligas da temporada passada Clássicosmas isso não foi suficiente. Ambos os jogos foram clássicos do Real Madrid. No primeiro Clássico da temporada em Montjuïc, no dia 28 de outubro, o Barça dominou por uma hora. O golo de Ilkay Gündogan colocou-os em vantagem logo no início. Luka Modrić e Eduardo Camavinga entraram e mudaram o jogo, mas Bellingham venceu, marcando o empate de longa distância aos 68 minutos, antes de um segundo gol nos descontos fazer o 2-1.

O encontro da Supercopa em janeiro pareceu uma exceção, já que o Real Madrid venceu confortavelmente por 4-1. No jogo de segunda mão do campeonato, em Abril, o Barça esteve na liderança durante longos períodos, vencendo por 1-0 e depois por 2-1, mas o Real Madrid melhorou o seu jogo e o Bellingham marcou inevitavelmente o golo da vitória aos 91 minutos, fazendo o 3-2 com a erupção do Bernabéu. Se o Barcelona tivesse vencido esses dois Clássicoseles teriam sido campeões. Mas eles perderam ambos. Fale sobre margens finas.-Alex Kirkland

O Real Madrid venceu os dois Clássicos da temporada passada na LaLiga, apesar do Barcelona ter levado a melhor em ambas as partidas. Alberto Gardin/Sopa Images/LightRocket via Getty Images

Como foram as temporadas do Real Madrid e do Barcelona até agora

Real Madrid: O Real Madrid está invicto na LaLiga, com sete vitórias e três empates, mas o seu estilo de jogo não impressionou. Eles perderam pontos contra Real Mallorca e Las Palmas – jogos que deveriam vencer confortavelmente – e mesmo na vitória foram obrigados a suar por adversários como Villarreal e Celta Vigo. Os destaques têm sido momentos de qualidade individual – em particular, os golos de Mbappé e Vinícius – e não colectivos. Eles sentem falta do aposentado Toni Kroos no meio-campo, e a chegada de Mbappé ao ataque desequilibrou uma sólida unidade defensiva. Apesar de tudo isso, estão apenas três pontos atrás do Barcelona. -Alex Kirkland

Barcelona: Os primeiros 10 jogos de Flick no campeonato no comando do Barcelona superaram todas as expectativas. Venceu nove delas, só perdendo fora de casa para o Osasuna, quando o treinador alemão optou por rodar a sua equipa antes do jogo da Liga dos Campeões. Eles parecem mais aptos e famintos do que na temporada passada e são muito mais eficazes no terço final. Eles já marcaram 33 gols no campeonato, 12 a mais que o Real Madrid, que ocupa o segundo lugar com 21. Considerando as lesões com as quais tiveram que lidar, incluindo a contratação de verão de Olmo, e os jovens que tiveram que utilizar, os resultados dificilmente poderiam ter sido melhores. nesta fase. Mas uma viagem ao Bernabéu representa o seu maior teste até agora. — Marsden

Conto da fita

Goleiro

Real Madrid: Thibaut Courtois, o melhor goleiro do mundo, deve perder o jogo após uma recorrência da lesão no adutor que o impediu de jogar no início da temporada. Para a maioria das equipes, isso seria um golpe devastador, mas pelo menos o Real Madrid tem o herói da temporada passada, Andriy Lunin – que cobriu Courtois durante quase toda a temporada 2023-24 – pronto para intervir. ano passado. Mas ainda assim, ele não é nenhum Courtois. — Kirkland

Barcelona: Iñaki Peña substituiu desde que uma lesão no joelho excluiu Marc-André ter Stegen esta temporada. O goleiro de 25 anos manteve três jogos sem sofrer golos em suas seis partidas, mas também sofreu quatro no Osasuna e não há com ele a mesma sensação de segurança no gol que havia com Ter Stegen. O ex-número 1 do Arsenal e da Juventus, Wojciech Szczęsny, saiu da aposentadoria para assinar pelo Barça até o final da temporada e fornecer competição para Peña. Espera-se que Szczęsny eventualmente tire as luvas de Peña, mas o Clássico pode ser considerado muito cedo para ele. — Marsden

Quem tem vantagem?: Madri

Dani Carvajal e Thibaut Courtois serão duas ausências importantes do Real Madrid quando receber o Barcelona. Gonzalo Arroyo – UEFA/UEFA via Getty Images

Defesa

Real Madrid: A ausência de Dani Carvajal significa que Lucas Vázquez é o único lateral-direito disponível (fontes disseram à ESPN que o Real Madrid pretende contratar outro, mas será difícil encontrar o candidato certo em Janeiro). Reserva confiável, Vázquez às vezes tende a se desligar ao defender o poste mais distante. Éder Militão e Antonio Rüdiger escolhem-se como defesa-central, onde David Alaba ainda não está apto e Jesús Vallejo não é suficientemente bom. Na esquerda, Ferland Mendy – eleito o “melhor lateral-esquerdo defensivo do mundo” pelo técnico Carlo Ancelotti – deve receber a aprovação de Fran García e terá a tarefa de impedir o superastro adolescente Lamine Yamal. – Kirkland

Barcelona: Com Ronald Araújo e Andreas Christensen lesionados há muito tempo, o Barça tem quatro defesas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde. Individualmente, todos estão jogando relativamente bem, mas Flick quer que eles joguem em linha alta, e isso dá aos adversários a chance de ficarem atrás se a pressão frontal do Barça não for perfeita. Eles sentem falta do ritmo de recuperação de Araújo nesse sentido. — Marsden

Borda: Madri

Meio-campo

Real Madrid: Ancelotti optou recentemente por fortalecer o meio-campo, optando por um quarteto no meio do campo em vez de um trio mais leve. Dois de Aurélien Tchouaméni, Camavinga e Modrić acompanharão Federico Valverde e Bellingham. Valverde é indiscutivelmente o melhor jogador da temporada do Real Madrid até agora, fazendo o seu melhor para ocupar o lugar do aposentado Kroos, enquanto Bellingham não marca pelo seu clube desde maio… Será que isso pode mudar no sábado? O elo mais fraco é Tchouaméni, que muitas vezes parece desconfortável com a posse de bola. — Kirkland

Barcelona: Lesões atrapalharam o meio-campo do Barça nesta temporada. Gavi, Frenkie de Jong, Olmo, Fermín López e Marc Bernal perderam grande parte da campanha. Gavi, De Jong, Olmo e López estão novamente disponíveis, mas o Blaugrana provavelmente ficarão com Marc Casadó, que tem se saído de forma brilhante desde que foi promovido da equipe B, e Pedri. A questão é saber quais dos jogadores que regressam, se houver, estão aptos o suficiente para acompanhá-los desde o início. Se a resposta for nenhuma, as outras opções são Raphinha, na posição 10, ou o inexperiente Pablo Torre. — Marsden

Borda: Barça

Ataque

Real Madrid: Vinícius e Mbappé dispensam apresentações. A dupla é letal na frente do gol – ambos marcaram no Celta no sábado, com um total de 11 gols no campeonato entre eles – mesmo que não sejam a dupla mais óbvia, compartilhando muitas características. A sua fraqueza é uma relutância partilhada em voltar atrás, mais pronunciada no caso de Mbappé, e o efeito que isso tem na solidez geral da equipa. Mas a sua qualidade com a bola é inegável e, com Rodrygo afastado, terá de se intensificar. — Kirkland

Barcelona: Flick faz a linha de frente do Barça ronronar. Lewandowski, com quem já trabalhou no Bayern, tem sido o grande benfeitor da melhoria da equipa no terço final. O veterano atacante está recebendo a bola em áreas mais centrais no terço final e marcou 12 gols em 10 jogos do campeonato. Yamal pela direita e Raphinha, pela esquerda ou central, também têm sido brilhantes. Ninguém tem mais gols na LaLiga do que o trio: Lewandowski lidera com 14, seguido por Raphinha e Yamal, que têm 10 cada. Pode-se argumentar que eles foram os três melhores atacantes da Europa até agora nesta temporada. — Marsden

Borda: Barça

Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, do Barcelona, ​​formaram um temível trio de ataque nesta temporada. LLUIS GENE/AFP via Getty Images

Treinadores

Real Madrid: Ancelotti tem lutado para encontrar exatamente a fórmula certa até agora nesta temporada para fazer o Real Madrid disparar a todo vapor, mas você não apostaria que ele chegaria lá eventualmente. O italiano tem vasta experiência, ganhou tudo e sabe tudo sobre este jogo, tendo treinado o Real Madrid em 11 Clássicos mais de dois feitiços. Ele é propenso a ser ocasionalmente de alto perfil Clássico aposta – pense em Sergio Ramos jogando no meio-campo em 2013, ou Modrić como um falso número 9 em 2022 – mas são raros. — Kirkland

Barcelona: Flick deixou rapidamente a sua marca nesta equipa do Barça. Eles pressionam bem, criam chances rapidamente quando recuperam a bola e defendem com uma linha bem alta. Ele melhorou a produção de jogadores que tiveram dificuldades na temporada passada, incluindo Lewandowski e Raphinha, e confiou nos jovens quando enfrentou uma longa lista de lesões. Ele quase não consegue fazer nada de errado no momento, mas isso pode mudar rapidamente se ele não acertar as coisas no momento. Clássico.–Marsden

Borda: Madri

Principais confrontos

Kylian Mbappé x Pau Cubarsí: Cubarsí, 17 anos, é um zagueiro precocemente talentoso, mas Mbappé está melhorando jogo a jogo – Ancelotti diz que parecia “um jogador diferente” depois de descansar durante a pausa internacional – e vai adorar o espaço que deverá encontrar atrás da defesa do Barcelona . O Madrid tende a ter dificuldades quando enfrenta um bloqueio profundo, mas tal abordagem representaria uma mudança radical para o Barça de Flick, que prefere uma linha alta. Se seguirem essa filosofia, Mbappé irá divertir-se. – Kirkland

Lamine Yamal x Ferland Mendy: Será interessante ver como o Barça ataca Vázquez na lateral-direita, seja através de Raphinha na lateral ou de Balde empurrando, mas a batalha mais fascinante acontece do outro lado. Ele pode ter apenas 17 anos, mas muitos jogos do Barça já estão sendo determinados por Yamal. Ou as equipes comprometem demais os homens para marcá-lo, deixando espaço para os demais atacantes, ou ele produz um momento de magia. Mendy, na sua época, é um excelente defensor, por isso promete ser uma disputa absorvente. — Marsden

Clássico previsões

Real Madrid 3 x 2 Barcelona. Sim, o Barça tem sido a melhor equipa da LaLiga esta temporada, mas os filhos de Flick não encontraram uma linha de ataque com o ritmo e a ameaça de golo de Mbappé e Vinícius. Espere um jogo divertido e de ponta a ponta, com as duas equipes na frente. Penso que isso favorecerá o Real Madrid, mas de qualquer forma deverá ser divertido, com muitos golos. – Kirkland

Real Madrid 2 x 2 Barcelona. Últimas palavras famosas, talvez, mas concordo que serão divertidas. Flick insiste que não mudará muito suas ideias, o que deve significar muito ataque e uma linha alta. Isso levaria a chances e gols em ambos os lados.– Marsden

Probabilidades de apostas

Real Madrid +105, Barcelona +220, Empate +290 (no momento da publicação)

