Real Madrid-Barcelona: Kylian Mbappé estabelece recorde de impedimento indesejado

Kylian Mbappé foi pego em impedimento oito vezes, o recorde de sua carreira, no sábado. Clássico – igualando o maior total para qualquer jogador num jogo da LaLiga nos últimos 15 anos – quando o Barcelona derrotou o Real Madrid numa vitória por 4-0.

Robert Lewandowski marcou duas vezes, elevando sua contagem na temporada para 14 gols, o líder da liga, antes de Lamine Yamal e Raphinha marcarem no final do jogo, deixando o Barça com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid no topo da tabela.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Mbappé terminou o jogo no Bernabéu com três remates, todos à baliza, mas foi frequentemente frustrado pela linha defensiva alta do Barça, com dois golos anulados por impedimento.

O craque marcou oito gols em todas as competições desde que chegou a Madrid neste verão, mas não conseguiu marcar no seu maior teste até o momento.

Os oito impedimentos de Mbappé foram os mais empatados por um jogador em um jogo da LaLiga desde 2009, igualando o recorde indesejado detido por Jonathas do Elche contra o Athletic Club em maio de 2015.

Falando após o jogo, os jogadores do Barça elogiaram o treinador do seu técnico Hansi Flick, que tornou a armadilha do impedimento a mais eficaz nas cinco grandes ligas da Europa.

“Temos feito isso durante toda a temporada, o trabalho defensivo é espetacular”, disse o meio-campista Marc Casadó. “É o trabalho de toda a equipe. É incrível ser tão corajoso, jogar numa linha defensiva tão alta, mas no momento está funcionando para nós.”

“Flick é incrível”, disse Yamal. “Ele chegou, houve uma mudança radical no vestiário. Você pode ver isso na forma como jogamos. Temos muito respeito por ele, ele não precisa gritar nem nada, é um treinador incrível.”