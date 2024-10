Real Madrid-Barcelona: LaLiga denunciará abusos racistas no jogo

LaLiga denunciará insultos racistas dirigidos aos jogadores do Barcelona durante o Clássico à polícia e promotores, disse a liga no domingo.

Imagens de vídeo pareciam mostrar Lamine Yamal sendo insultado depois de marcar o terceiro gol do Barcelona na vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid, no Bernabéu.

A LaLiga “condena energicamente” o que aconteceu, disse a liga.

“Tendo em conta os acontecimentos ocorridos durante o jogo entre Real Madrid e Barcelona, ​​nos quais foram observados comportamentos racistas intoleráveis, a LaLiga denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas dirigidos aos jogadores do Barcelona ao Grupo de Crimes de Ódio da Polícia Nacional, bem como informará a Coordenação Promotor de Crimes de Ódio da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria-Geral do Estado”, afirmou a liga em comunicado.

“A LaLiga condena veementemente os acontecimentos ocorridos no Santiago Bernabéu e mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio dentro e fora dos estádios.

O Real Madrid condenou o abuso, dizendo que o clube abriu uma investigação.

“O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento que envolva racismo, xenofobia ou violência no futebol e no desporto, e lamenta profundamente os insultos feitos por alguns adeptos ontem à noite num dos cantos do estádio”, afirmou o Real Madrid num comunicado.

“O Real Madrid abriu uma investigação para localizar e identificar os autores destes lamentáveis ​​e desprezíveis insultos, a fim de tomar as medidas disciplinares e judiciais adequadas”.

O governo espanhol acrescentou que a sua comissão encarregada da luta contra a violência, o racismo e outros crimes de ódio no desporto se reunirá na segunda-feira para analisar os acontecimentos no Bernabéu.

“O ‘Clasico‘é um dos maiores espetáculos do mundo, uma verdadeira expressão da importância que o futebol tem em nosso país”, disse o governo. “Durante este jogo, ou em qualquer evento esportivo, nunca poderá haver espaço para expressões de violência. , racismo, xenofobia, ódio ou intolerância.”

A LaLiga tem feito um esforço concertado para combater os abusos racistas dirigidos aos jogadores por parte dos adeptos nos últimos anos, com uma série de casos de grande repercussão envolvendo Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Em junho, três torcedores foram considerados culpados de abuso racial de Vinícius durante um jogo no estádio Mestalla, em Valência, em maio de 2023, no primeiro veredicto desse tipo na Espanha.

No início desta semana, a LaLiga realizou uma conferência – juntamente com o governo regional de Madrid – sobre como combater o racismo, o preconceito e a discriminação no futebol.

A liga pediu uma reforma legal para lhe dar poderes adicionais para lidar diretamente com casos de abuso racista.

O incidente de sábado dirigido a Yamal ocorreu quando o extremo comemorava o gol na vitória abrangente do Barcelona por 4 a 0, na qual Robert Lewandowski e Raphinha também marcaram.

A vitória colocou o Barça com seis pontos de vantagem no topo da tabela da LaLiga.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.