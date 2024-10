Real Madrid confirma ruptura do ligamento cruzado anterior de Dani Carvajal e lesão de Vinícius

O zagueiro Dani Carvajal sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior na vitória do Real Madrid por 2 a 0 na LaLiga sobre o Villarreal, confirmou o clube no domingo, enquanto o atacante Vinícius Júnior foi diagnosticado com uma lesão cervical.

Carvajal chorou nos descontos no Bernabéu – e mais tarde publicou nas redes sociais que sofreu uma “grave lesão no ligamento cruzado” – enquanto Vinícius foi substituído aos 79 minutos, seis minutos depois de marcar o segundo golo do Real. .

Ambos os jogadores deveriam se juntar a seus países esta semana para a pausa internacional, com a Espanha enfrentando Dinamarca e Sérvia, enquanto o Brasil enfrenta Chile e Peru.

“Após exames realizados em Dani Carvajal pelos Serviços Médicos do Real Madrid, o jogador foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, ruptura do ligamento colateral externo e ruptura do tendão poplíteo na perna direita”, informou o Real Madrid em comunicado.

“Ele será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.”

O Real Madrid anunciou no domingo que, apesar da lesão, iria prolongar o contrato de Carvajal por um ano, até junho de 2026, em reconhecimento da sua importância para o clube.

O clube disse ainda que Vinícius “foi diagnosticado com uma lesão cervical” e que “a sua evolução será monitorizada”.

Uma fonte disse à ESPN que Vinícius será cortado da Seleção Brasileira.

Em declarações após o jogo de sábado, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que os seus jogadores estavam “tristes e preocupados” com Carvajal, enquanto Vinícius se sentia “rígido” e “com dores”.

O Real Madrid confirmou que Dani Carvajal rompeu o ligamento cruzado anterior. Denis Doyle/Getty Images

A ausência prolongada de Carvajal deixaria o Real Madrid com Lucas Vázquez – um extremo convertido – como única opção sénior como lateral-direito.

Fontes disseram à ESPN que o clube não estava convencido pelos jogadores que poderiam estar disponíveis na janela de transferências de janeiro e que seria difícil fazer a contratação certa.

O Real Madrid tem monitorado Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, cujo contrato em Anfield expira em junho próximo, mas acredita que um acordo no meio da temporada para o internacional inglês seria complicado.

Os gigantes da LaLiga também planejam chegar a um acordo com Alphonso Davies, do Bayern de Munique, em janeiro, antes de uma possível transferência gratuita no próximo verão. Ainda não está claro se eles considerariam tentar levar tal medida adiante e se ele seria visto como uma opção à direita.