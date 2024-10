Real Madrid Dani Carvajal confirma lesão no ligamento cruzado

O zagueiro do Real Madrid, Dani Carvajal, confirmou que sofreu uma “grave lesão no ligamento cruzado” na vitória de seu time por 2 a 0 na LaLiga sobre o Villarreal, no sábado.

O internacional espanhol foi retirado da maca em evidente perigo nos descontos no final do segundo tempo, depois de lesionar o joelho ao jogar a bola para o campo e colidir com o extremo do Villarreal, Yeremy Pino.

Carvajal postou posteriormente no Instagram confirmando a natureza da lesão no joelho, acrescentando que precisaria de uma cirurgia e ficaria vários meses fora de ação.

Falando após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti disse que os jogadores do Real Madrid estavam “tristes” e “preocupados” com o companheiro de equipe.

“Parece uma lesão grave no joelho, tem que ser avaliada nas próximas horas”, disse Ancelotti em entrevista coletiva após o jogo. “O vestiário está triste e preocupado. Aconteceu algo que gostaríamos que não acontecesse. Acontece, com este calendário. Infelizmente aconteceu com um jogador muito importante para nós.”

Dani Carvajal foi eliminado na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Carvajal foi selecionado para a Bola de Ouro masculina de 2024 depois de uma temporada de 2023-24 que o viu vencer uma dobradinha na LaLiga e na Liga dos Campeões com o Real Madrid, e depois vencer a Euro 2024 com a Espanha.

“Ele é um jogador fundamental para nós com a sua experiência, a sua seriedade e o seu profissionalismo”, disse Ancelotti. “Ele está obviamente triste e desapontado, mas não há muito o que fazer. Veremos o que diz a avaliação médica e depois pensaremos na sua recuperação.”

Federico Valverde colocou o Real Madrid em vantagem na primeira parte, no Santiago Bernabéu, no sábado, e Vinícius Júnior marcou um espectacular segundo golo após o intervalo, mas a vitória do Real Madrid foi ofuscada pela lesão de Carvajal nos descontos.

“É uma pena”, disse Valverde. “No final das contas o resultado não é o mais importante, o que importa é a saúde do Carva”.

Ancelotti também foi questionado sobre a condição física de Vincius, depois de ter sido retirado aos 79 minutos devido a um problema no ombro.

“Ele está rígido”, disse Ancelotti. “Ele teve um problema cervical, está com dores. Ele fará exames nas próximas horas.”

O italiano disse que é muito cedo para considerar se o Real Madrid poderá ser forçado a contratar um lateral-direito, sendo Lucas Vázquez a única alternativa a Carvajal na equipa principal.

“Este não é o dia”, disse ele. “Temos muita fé em Lucas Vázquez. Durante este intervalo teremos tempo para conversar sobre isso. O mercado está fechado, não há muitas opções”.

A vitória do Real Madrid colocou o time empatado com 21 pontos com o líder Barcelona, ​​que visita o Alavés no domingo.