Real Madrid ‘mais forte do que nunca’ após derrota do Lille – Ancelotti

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acredita que a derrota de quarta-feira em casa do Lille deu à sua equipa “uma grande oportunidade” de melhorar.

O Real Madrid encerrou sua série de 36 jogos sem perder com uma derrota por 1 a 0 no meio da semana para o Lille, pela Liga dos Campeões.

“Esta derrota pode ser uma grande oportunidade se conseguirmos reagir bem”, disse Ancelotti na sexta-feira. “A equipe não queria perder. Demos tudo. Competimos até o fim. A reação foi boa. Estamos no caminho certo. Estamos mais fortes do que nunca.”

Ancelotti sabe que a sua equipa deve jogar melhor, começando no jogo de sábado em casa contra o Villarreal.

“Estou bastante acostumado com isso [criticism]Não estou nem um pouco preocupado”, disse ele. “Minha única preocupação é que temos que jogar melhor. Concordamos que nos falta um pouco de intensidade. A bola precisa chegar mais rápida aos nossos atacantes.

“Ainda na LaLiga estamos invictos e temos que continuar assim. Estamos tristes neste momento, mas encontraremos as soluções mais cedo ou mais tarde”.

Uma das preocupações levantadas após a derrota é que o Real Madrid ainda não encontrou um substituto adequado para Toni Kroos.

O internacional alemão aposentou-se neste verão.

“Acho que não”, disse Ancelotti quando questionado se o Real Madrid não tem nenhum jogador no meio-campo.

“Não falta nada. Temos [Luka] Modric, [Eduardo] Camavinga, [Federico] Valverde, [Jude Bellingham] que todos tenham um bom toque. Temos muita variedade. Neste momento não estamos a mostrar a qualidade que temos e o objetivo é mostrar essa qualidade.”

Ancelotti, por sua vez, disse que Kylian Mbappé treinou normalmente antes do jogo de sábado, devido a um problema na coxa. Mbappé, que é o maior goleador do Real Madrid nesta temporada com sete gols em 10 jogos, foi deixado de fora da seleção francesa para os jogos da Liga das Nações para ajudar na sua recuperação.

O capitão da França entrou como reserva no segundo tempo na derrota para o Lille.

“Mbappé teve um problema, mas não foi 100 por cento resolvido”, disse Ancelotti. “Ele treinou normalmente. Mbappé falou com seu [France] treinador [Didier Deschamps] e sei que a equipe médica do clube entrou em contato com a equipe médica da França. Eles terão falado e tomado esta decisão.”

O Real Madrid está em segundo lugar na LaLiga, três pontos atrás do líder Barcelona e uma posição e um ponto à frente do rival de sábado, Villarreal, após oito jogos.