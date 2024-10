Real Madrid não perde gols de Jude Bellingham – Ancelotti

Carlo Ancelotti defendeu a forma de Jude Bellingham no Real Madrid, dizendo que o trabalho que está fazendo pela equipe nesta temporada é “mais importante” do que marcar gols.

Bellingham não marca há nove jogos pelo Real Madrid nesta temporada, depois de ter marcado 23 golos pelo clube em todas as competições na época passada.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O papel do meio-campista inglês na equipe evoluiu desde a chegada de Kylian Mbappé, começando no lado direito do ataque na vitória do Real Madrid por 2 a 1 na LaLiga sobre o Celta de Vigo, no sábado.

“Estamos satisfeitos com o trabalho dele, estou muito satisfeito”, disse Ancelotti em entrevista coletiva na segunda-feira, antes do jogo do Real Madrid pela Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. “Ele trabalha muito, está sempre presente, compete, luta, se sacrifica.

“É verdade que ele não marcou os gols que marcou no ano passado, mas a surpresa não é este ano, a surpresa foi no ano passado, quando ele marcou muitos gols que ninguém esperava e nos ajudou muito. não que estejamos perdendo os gols de Bellingham.

“Sempre marcámos golos e vamos sempre marcar, porque temos jogadores talentosos na frente. Para nós, neste momento, o trabalho que ele está a fazer é mais importante do que os golos que marcou no ano passado”.

O Real Madrid recebe o Barcelona pela LaLiga em El Clássico no sábado, três pontos atrás dos líderes da liga.

Mbappé marcou contra o Celta – e tem seis gols no campeonato nesta temporada – e Ancelotti disse que não está preocupado com as críticas ao trabalho do internacional francês fora da bola.

“[I ask him] marcar gols”, disse Ancelotti. “Prefiro que ele marque gols em vez de pressionar. A função de centroavante não mudou para nós, peço ao Mbappé o mesmo que perguntei ao Karim [Benzema]estar prontos quando ganharmos a bola e tentar fazer uma transição rápida.”

O Real Madrid está invicto na LaLiga nesta temporada, mas nem sempre convenceu – inclusive contra o Celta – enquanto o rival Barça venceu o Sevilla por 5-1 no domingo.

“Não estamos 100%, obviamente”, disse Ancelotti. “Conseguimos bons resultados, mas temos que melhorar o nosso jogo e aos poucos vamos conseguir… Temos que defender melhor, como fizemos no ano passado. Neste momento a equipa está menos sólida e estamos trabalhando nisso.”