Real Madrid x Barcelona: Raphinha admite pensamentos de saída

O atacante do Barcelona, ​​Raphinha, disse à ESPN que considerou deixar o clube em diversas ocasiões durante suas duas primeiras temporadas.

O jogador de 27 anos tem sido um dos melhores jogadores do Barça este ano, estrelando com um hat-trick na vitória por 4 a 1 da Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique, mas tem havido momentos difíceis desde que ele chegou do Leeds United em 2022.

Raphinha lutou para se adaptar ao novo ambiente depois de ingressar no Barça. Ele sofreu problemas com lesões em sua segunda temporada e depois teve que suportar especulações de que o clube queria transferi-lo.

Raphinha marcou três gols pelo Barcelona no confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Foto de David Ramos/Getty Images

“Cara, foram vários momentos, não só um [when I considered leaving Barça]”, disse ele à ESPN antes da viagem de sábado ao Real Madrid pela primeira vez. Clássico da temporada.

“Meus primeiros seis meses aqui, o período desde a janela de transferências de verão até a Copa do Mundo, foi uma temporada em que não tive o melhor início, então passou pela minha cabeça deixar o clube.

“Havia muitas dúvidas sobre mim mesmo. Tenho o péssimo hábito de me criticar fortemente, por assim dizer, então essa pressão me fez pensar em ir embora.

“Então, obviamente, depois da Copa do Mundo tive uma grande reviravolta, conseguindo grandes números em seis meses.

“Na temporada passada, depois das lesões que sofri, a expulsão [against Getafe in the first game of the campaign]e também no final da temporada, vendo muita coisa que o clube queria me vender, que a torcida queria que eu saísse, também acaba passando pela cabeça sair, ir para algum lugar onde não haja pressão.”

Raphinha disse que ficou especialmente chateado com os torcedores que compraram camisas do Barça com seu número 11 nas costas, mas com o nome de Nico Williams, o ala do Athletic Club que, segundo rumores, seria seu substituto no verão passado.

Falando antes do jogo com o Bayern esta semana, ele disse que se sentiu “desrespeitado” e “magoado” ao ver aquelas camisas, mas que respondeu em campo desde o início da temporada.

O internacional brasileiro deslumbrou em uma nova posição, começando pela esquerda com liberdade para entrar, e marcou nove gols e deu nove assistências em 13 partidas em todas as competições.

“Mas o futebol não é divertido sem pressão”, acrescentou ao reflectir sobre a sua decisão de ficar e lutar pelo seu lugar sob o comando do novo treinador Hansi Flick.

“O futebol tem que ter um pouco de pressão. Sempre sonhei em jogar em grandes clubes, disputar grandes jogos pela seleção nacional, e não dá para realizar esses sonhos sem pressão, a pressão vem junto.

“Então, graças a Deus, não me deixei levar por esses pensamentos que, naturalmente, acabam passando pela cabeça. Apenas me concentrei em trabalhar duro e me adaptar às novas funções que teria que desempenhar em campo. .”

O Barça viaja para o Bernabéu neste fim de semana com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança da tabela.

Será o primeiro do Flick Clássico no banco de reservas desde que assumiu o cargo de técnico do Barça no verão.

O alemão teve um início impressionante, vencendo 11 dos 13 primeiros jogos em todas as competições, mas sabe que a derrota para o Real Madrid pode mudar rapidamente as coisas, dada a magnitude da rivalidade.

“É bom, mas conheço meu trabalho e sei que tudo gira em torno dos resultados”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira, quando questionado sobre os elogios que recebeu.

“Quando você ganha, é bom; quando você não ganha, não é muito bom. Temos que nos concentrar em nosso desempenho, ideias, paixão e em como queremos jogar [on Saturday].

“É por isso que jogamos futebol, é por isso que damos tudo, para ganhar o Clássico. Quando você começa a jogar futebol, você quer jogar o Clássico.

“É o verdadeiro Clássico. Na Alemanha, também temos alguns Clássicosmas não é a mesma coisa que o Barça contra o Real. Este é o Clássico. Então todo mundo fica feliz e tem que aproveitar, e para curtir você tem que trabalhar duro.”

Um aspecto do estilo do Barça sob o comando de Flick tem sido sua linha alta, com seu time tendo a maior média de bloqueio defensivo da LaLiga, a 61 jardas do gol, quando a bola está no meio campo adversário.

Essa estratégia será testada pela velocidade de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, mas Flick insiste que a sua equipa permanecerá fiel às suas ideias.

“Jogamos contra o Real Madrid, uma equipa com jogadores de classe mundial, mas no final das contas acredito muito na minha equipa”, acrescentou.

“Acredito na equipe. Temos muita qualidade com e sem bola. É isso que queremos ver. Todos estão jogando ou correndo uns pelos outros. Isso é o mais importante, que somos uma equipe. É nossa maior força.”

Flick não tem novas preocupações com lesões antes do jogo, com Fermín López, Frenkie de Jong, Dani Olmo e Gavi, todos na disputa, tendo regressado de lesões nas últimas semanas.

Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Ronald Araújo, Marc Bernal, Eric García e Ferran Torres permanecem afastados.