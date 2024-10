Real ou não: três intrigantes revanches de boxe no limbo

Uma série de revanches interessantes no boxe poderão ser feitas – ou não – nas próximas semanas, e dois campeões mundiais estão fazendo defesas de título neste fim de semana.

Uma possível segunda luta entre Ryan Garcia e Devin Haney parece estar mais distante após a recente ação judicial de Haney contra Garcia. Haney está buscando indenização por suposta agressão e quebra de contrato, entre outras coisas, relacionadas ao teste PED positivo de Garcia após a luta pelo título meio-médio júnior em abril, em Nova York. A revanche ainda acontecerá?

Após sua vitória por decisão sobre Edgar Berlanga em 14 de setembro, Canelo Alvarez disse que gostaria de uma revanche com Dmitry Bivol, se Bivol derrotasse Artur Beterbiev em uma luta pelo indiscutível campeonato dos meio-pesados ​​em 12 de outubro. Maio de 2022 e perdeu por decisão unânime para Bivol, e ele vem tentando se vingar desde então. A luta pode ser feita se Bivol vencer?

Anthony Joshua estava perto de lutar contra o vencedor da revanche do campeonato de pesos pesados ​​​​Oleksandr Usyk x Tyson Fury. Ele precisava derrotar Daniel Dubois em 21 de setembro, mas em vez disso foi derrubado quatro vezes a caminho de uma derrota por nocaute no quinto round. Uma revanche com Dubois pode ser a única maneira de Joshua voltar à disputa pelo título. Josué aceitará?

Sexta à noite na Austrália, Janibek Alimkhanuly tentará defender seu título dos médios do IBF contra Andrei Mikhailovich. Será que o poderoso perfurador Mikhailovich conseguirá uma reviravolta contra o campeão depois que a luta foi adiada em julho, quando Alimkhanuly não conseguiu bater o peso?

No sábado, Nick Ball enfrenta Ronny Rios na primeira defesa do título dos penas da WBA. Ball esteve em ambas as pontas de decisões polêmicas, mas será que conseguirá uma vitória clara lutando em casa, em Liverpool, na Inglaterra?

Mike Coppinger, Nick Parkinson e Timothy Bradley Jr. compartilham seus pensamentos e separam o que é real e o que não é.

Real ou não: o processo de Haney contra Garcia torna improvável que eles se encontrem em uma revanche no próximo ano

Ryan Garcia, por cima, derrotou Devin Haney por decisão da maioria em uma luta júnior dos meio-médios em abril. Cris Esqueda/Garoto de Ouro/Getty Images

Não é real. Na verdade, o processo poderia abrir caminho para um acordo que inclui um acordo para uma revanche. A luta de volta entre Garcia e Haney é simplesmente grande demais para ser deixada de lado, tanto para os lutadores quanto para o esporte.

Há uma imensa controvérsia após o teste positivo de Garcia e a subsequente suspensão de um ano. Haney afirma que os PEDs levaram ao desempenho chocante de Garcia, junto com o fato de Garcia estar 3,2 quilos acima do peso. Ambas as infrações são fundamentais para o processo.

Haney era favorito por 9-1, mas foi derrotado três vezes em uma derrota que mais tarde foi revertida para sem disputa. A luta foi emocionante, e a segunda luta promete ser uma bonança de bilheteria.

Afinal, o pensamento predominante antes do confronto de abril era que Haney dominaria. O comportamento de Garcia na preparação da luta foi tão imprudente que havia um medo legítimo de que a luta não acontecesse.

Agora, com toda a desavença entre os lutadores, juntamente com o crescente poder de estrela de Garcia e seu desempenho contra Haney (apesar das vantagens), haveria imenso interesse em uma revanche. O processo só aumenta o drama e pode ser exatamente o que ajuda a resolver os problemas para que a revanche aconteça. -Copper

Real ou não: se Bivol derrotar Beterbiev, será o favorito para enfrentar Alvarez em maio

O campeão meio-pesado Dmitry Bivol, à esquerda, derrotou Canelo Alvarez por decisão unânime em 2022. Étienne Laurent/EPA-EFE

Real. Canelo disse à ESPN no mês passado que pretendia uma revanche caso Bivol vencesse na próxima semana. E por que não? Canelo era o grande favorito contra os últimos quatro adversários e tem sido amplamente criticado por seu nível de competição.

Contra o Bivol, Canelo seria um azarão decidido. Bivol derrotou Alvarez quando se enfrentou em maio de 2022, apesar do placar estreito. Bivol não é apenas maior, mas foi capaz de usar seu jogo de pés e habilidade no boxe de elite para confundir e punir Alvarez.

Canelo sempre afirmou que é um lutador melhor que Bivol e que sua mão reparada cirurgicamente o ajudará a provar isso na revanche. Esta também seria uma luta pelo legado. Canelo teria a chance não só de se tornar campeão indiscutível na segunda categoria de peso, mas também de vingar a segunda derrota da carreira (a outra derrota foi para Floyd Mayweather em 2013).

O que resta saber: a disposição de Bivol em lutar novamente contra Canelo. Quando a revanche foi discutida no verão de 2023, Bivol insistiu que a luta deveria acontecer na categoria até 168 libras pelo campeonato indiscutível de Canelo. Alvarez disse que a luta precisava acontecer aos 175.

Seja qual for o peso que escolherem, esta luta é de longe a melhor opção para Canelo se ele não enfrentar David Benavidez ou Terence Crawford. Mas Bivol primeiro tem um tremendo desafio pela frente contra Beterbiev. –Copper

Real ou não: Mikhailovich destronará Alimkhanuly

Janibek Alimkhanuly, à esquerda, coloca seu título mundial dos médios da IBF em jogo contra Andrei Mikhailovich na sexta-feira na Austrália. Mikey Williams/classificação superior

Real: Mikhailovich, da Nova Zelândia, está entrando no ringue na Austrália com um forte senso de responsabilidade. Ele é um lutador agressivo e destemido que parece pronto para se soltar depois de viajar aos EUA meses atrás para lutar, apenas para descobrir que Alimkhanuly não conseguiu ganhar peso e a luta foi adiada.

Mikhailovich é um perfurador poderoso, e os perfuradores estão dispostos a se engajar para acertar seus golpes, então espero que ele faça exatamente isso. Em contraste, muitos dos adversários anteriores de Alimkhanuly entraram no ringue com dúvidas, influenciados pelo entusiasmo em torno do campeão. Desta vez, Alimkhanuly encontra-se fora da sua zona de conforto, enfrentando um adversário determinado e disposto. Embora esta seja a primeira luta de Mikhailovich contra um adversário de classe mundial, as apostas são altas e ele tem tudo a ganhar. A questão é: ele conseguirá evitar ser nocauteado precocemente? Ou ele pode machucar o campeão logo para ganhar respeito?

Acho que o estilo implacável de Mikhailovich poderia se impor ao estilo de contra-ataque de Alimkhanuly, especialmente porque Alimkhanuly só completou 12 rounds uma vez em sua carreira. Para Mikhailovich, sobreviver aos primeiros rounds e levar a luta a fundo será fundamental. Será divertido assistir à capacidade de Alimkhanuly de se adaptar e resistir à agressão e ao poder de soco de Mikhailovich. -Bradley

Real ou não: Joshua não fará a próxima revanche com Dubois

Daniel Dubois, à direita, nocauteou Anthony Joshua quatro vezes durante sua vitória por nocaute no quinto round para defender o título mundial dos pesos pesados ​​​​da IBF. Imagens de Richard Pelham/Getty

Não é real. Joshua, o maior ganhador do boxe atrás de Canelo, passou de um confronto enorme e lucrativo com o vencedor da luta Usyk x Fury em 21 de dezembro, para lutar para manter seu nome relevante na tabela principal do boxe. Para se colocar de volta na disputa séria por uma megaluta em 2025, Joshua precisa recuperar alguma credibilidade após a derrota por nocaute de cinco rounds no mês passado para Dubois, e a única maneira de fazer isso é com uma revanche imediata.

Embora seu promotor, Matchroom, possa não concordar, Joshua não se importará em aceitar o lado magro de um acordo que o levará a enfrentar Dubois em uma sequência, desta vez em Riad, na Arábia Saudita, potencialmente em 22 de fevereiro, já que oferece a ele o caminho mais rápido de volta. O vencedor da revanche Dubois x Joshua progrediria para enfrentar o vencedor de Usyk x Fury 2 no verão de 2025, possivelmente de volta ao Estádio de Wembley, em Londres, palco dos humilhantes quatro knockdowns de Joshua contra Dubois diante de um recorde britânico de 96.000 fãs há duas semanas. Essa luta pode ser pelos quatro principais títulos mundiais dos pesos pesados.

O bicampeão Joshua (28-4, 25 KOs), que completa 35 anos este mês, já rejeitou sugestões de ex-boxeadores como Barry McGuigan de que ele deveria se aposentar, em meio a dúvidas se está perdendo resistência a golpes poderosos.

Dubois (22-2, 21 KOs), 27, também está pronto para uma revanche e vai aproveitar suas chances contra seu abalado rival inglês. E desta vez ele receberia mais.

Foi uma luta caótica, divertida e emocionante na primeira vez, o que aumentaria as vendas do pay-per-view para uma revanche. Mas como Dubois x Joshua 2 precisa acontecer no inverno e o Reino Unido só tem um estádio coberto (Principality Stadium em Cardiff, País de Gales, que tem capacidade para 74.500), seria uma surpresa ver essa luta acontecer. em um local no Reino Unido.

Turki Alalshikh, a figura mais poderosa do boxe que controla as escalações que acontecem nos eventos de boxe apoiados pela Arábia Saudita, estará ansioso por uma luta tão grande – uma das maiores que o boxe pode oferecer no próximo ano – que acontecerá na Arábia Saudita.

O promotor do Matchroom, Eddie Hearn, que orienta a carreira de Joshua, diz que Joshua já concordou com os termos, enquanto Frank Warren, promotor de Dubois, diz que Dubois lutará novamente em fevereiro. Warren também expressou seu desejo por uma revanche imediata, então espere que isso aconteça. -Parkinson

Real ou não: Ball defenderá seu título dos penas da WBA contra Rios

Nick Ball, à esquerda, conquistou o título dos penas da WBA ao derrotar Raymond Ford em junho. Imagens de Richard Pelham/Getty

Real. Ball esteve faminto, afiado e ocupado em subir ao nível de elite no último ano, mesmo em lutas em que não levantou a mão. O boxeador de 1,70m de Liverpool não parece se incomodar com a desvantagem de altura nas lutas pelo título mundial e teve a infelicidade de ter a vitória negada em um empate dividido contra Rey Vargas, o detentor do título peso pena do WBC, em março. O que foi mais impressionante foi a vitória por decisão dividida de Ball sobre Raymond Ford, que estava invicto anteriormente, pelo cinturão da WBA, em junho, em Riade.

Rios (34-4, 17 KOs), 34, não tem estado tão ativo ou na mesma forma que Ball, que estará cheio de energia para sua primeira defesa do título mundial diante da torcida de sua cidade natal. Ball (20-0-1, 11 KOs), 27, deve ter cuidado, já que Rios registrou um impressionante nocaute no quinto round sobre Nicolas Polanco em abril, mas essa foi a primeira partida do californiano em quase dois anos. Vargas também derrotou Rios em 2017, e Murodjon Akhmadaliev parou Rios na última rodada pelos títulos mundiais júnior dos penas da WBA e IBF em junho de 2022. A energia e o desejo de Ball o farão defender seu cinturão WBA com uma vitória por decisão. -Parkinson.