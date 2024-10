Recém-saído, os Guardiões atacam os Tigres no Jogo 1 do ALDS

CLEVELAND – Para os times dos playoffs que ganham uma vaga na série da divisão, sempre há um pouco de receio de que eles apresentem alguma ferrugem em seu primeiro jogo da pós-temporada.

Os Cleveland Guardians, no entanto, não aceitaram nada disso no sábado.

Depois de uma paralisação de cinco dias, os Guardians emboscaram o Detroit Tigers, marcando cinco vezes no primeiro turno e vencendo por 7 a 0 para assumir a liderança de 1 a 0 em sua melhor de cinco séries da AL Division.

“Foi definitivamente um assunto para muitos treinadores, não entrar e apenas seguir em frente”, disse o defensor esquerdo Steven Kwan sobre a semana de treinos do time. “Tente ser intencional. Funcionou hoje.”

Kwan fez a bola rolar para o time da casa, perdendo um home run por centímetros para liderar o jogo enquanto se contentava com uma dobradinha. Ele quase rebateu novamente no inning quando Cleveland explodiu a estratégia dos Tigers de usar uma abertura. O titular Tyler Holton não registrou uma saída, e o homem que o substituiu – o destro Reese Olson – foi prontamente saudado com um primeiro arremesso do bastão de Lane Thomas.

As cinco corridas dos Guardians empataram em maior número no primeiro turno de um jogo de playoff na história da franquia, de acordo com a ESPN Research.

“Para crédito dos jogadores, eles se esforçaram muito em nossos treinos”, disse o técnico do Guardians, Stephen Vogt. “Eles se tornaram competitivos entre si em alguns jogos simulados, e isso ficou evidente. Saímos prontos para balançar o taco e parecia que não tínhamos tirado cinco dias de folga”.

O apoio à corrida beneficiou o titular Tanner Bibee, que fez 4⅔ entradas sem gols e saiu do monte sendo aplaudido de pé. Ele foi seguido por quatro apaziguadores que não desistiram de rebater pelo resto do jogo, incluindo o novato Cade Smith, que eliminou todos os quatro rebatedores que enfrentou. Todos arremessaram bem, mas foi muito mais fácil arremessar com aquela vantagem inicial.

O rebatedor designado David Fry foi questionado sobre como a equipe se manteve preparada para este momento.

“Tivemos rebatidas ao vivo durante toda a semana, rebatidas da máquina, apenas coisas diferentes que poderíamos fazer para nos mantermos prontos, no topo da velocidade e esse tipo de coisa”, disse ele.

Fry adicionou uma dobradinha de duas corridas na sexta entrada, dando ao bullpen dos Guardiões ainda mais proteção. Tudo foi parte de um ataque de sete rebatidas e cinco caminhadas espalhado por oito de seus titulares. Cleveland simplesmente produziu boas rebatidas em toda a sua escalação.

“Viver e morrer de acordo com o home run às vezes é difícil”, disse Kwan. “Ser capaz de fabricar execuções de maneiras diferentes foi legal.”

Os Guardians viram 153 arremessos contra 124 dos Tigers, mas com um dia de folga entre os jogos, Detroit deve ter seu bullpen totalmente disponível para o Jogo 2. Os Tigers começarão com o ás Tarik Skubal – que normalmente não precisa de muita ajuda do bullpen – enquanto Cleveland entregará a bola ao veterano Matthew Boyd.

“O que Matthew trouxe foi apenas consistência”, disse Vogt. “Ele tem sido o mesmo sempre. Ele atacou a zona. Ele tem coisas muito boas, capaz de mantê-los desequilibrados e realmente estabilizou nossa rotação quando o recuperamos saudável.”

Boyd voltou da cirurgia de Tommy John em agosto, após assinar com a equipe em junho, fazendo oito partidas na temporada regular enquanto compilava um ERA de 2,72. Agora ele estará em campo para um jogo de playoff.

“Eu estaria mentindo para você se dissesse que saberia que estaria aqui”, disse Boyd. “Mas é para isso que você trabalha. Nossos treinadores fizeram um ótimo trabalho esta semana nos preparando.”

Portanto, não foram apenas os rebatedores que se beneficiaram com a semana de treinos, segundo Boyd e outros. Os arremessadores também foram intencionais em seu trabalho. O esforço apareceu em grande escala no Jogo 1, tanto no montículo quanto na base.

E como resultado, Cleveland tem o controle inicial da série.

“Eles trabalharam muito ao longo desta semana para se manterem prontos”, disse Vogt, “e para que pudéssemos saltar sobre eles, foi um grande dia para todos os nossos rapazes”.