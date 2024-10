Recordações de ‘Power Rangers’, incluindo fantasias, à venda

Vá, vá, fãs de “Power Rangers”… e pegue sua carteira porque há muitas recordações do show à venda.

O maior leilão de memorabilia dos Power Rangers – totalizando pouco mais de 700 lotes exclusivos – incluindo adereços icônicos, fantasias e muito mais está oficialmente online… com muitos dos lotes atualmente à venda.

Se você está procurando uma fantasia autêntica de Halloween para o próximo ano, confira fantasias reais usadas por Pink Ranger Kimberly, Blue Ranger Billy, Yellow Ranger Trini e Green Ranger Tommy – preços atualmente variando de US$ 875 a cerca de US$ 2.500.

Se você está se sentindo um pouco mais como um vilão do que como um herói, há também uma fantasia autêntica de Lord Zedd à venda… completa com “Z Staff” e máscara prateada.

Há um capacete de herói Thunder Megazord, uma miniatura de filmagem do Astro Megazord, o cetro de varinha mágica de Rita Repulsa, Power Morphers, Dragon Daggers… a lista é infinita.

Obviamente, uma série de programas de TV de ‘Power Rangers’ chegou ao ar desde que o OG estreou nos EUA em 1993. Pelo menos 100 lotes são do “Mighty Morphin Power Rangers” original… enquanto outros são do filme de 1995 “Pode Morphin Power Rangers: O Filme.”

Fãs mais recentes podem dar lances em itens do filme de TV do 30º aniversário “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always” – então este lote abrange gerações de ‘Rangers’.