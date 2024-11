Recrutamento de meninas: destaques nas classificações atualizadas de jogadores da ESPN

O basquete do ensino médio está aqui novamente – e com isso outra atualização em nossas classificações de jogadores 2025 ESPN 100, 2026 ESPN 60 e 2027 ESPN 25, já que os recrutas usam esta temporada para crescer e mostrar seu jogo.

Os idosos da turma de 2025 farão um esforço tardio antes de se comprometerem. Os juniores da turma de 2026 recrutas poderão se separar. Os alunos do segundo ano da turma de 2027 mostram-se muito promissores e estão sendo fortemente recrutados entre os programas de conferências Power 4.

E depois há os calouros do ensino médio. Lançamos a lista de observação de 2028, para ajudá-lo a conhecer alguns dos grandes nomes a serem observados nos próximos quatro anos. Aqui estão alguns dos destaques das atualizações recentes de classificação.

Encontre as classificações de jogadores mais recentes aqui:

2025ESPN 100

2026ESPN 60

2027ESPN 25

Lista de observação da ESPN 2028

Turma de 2025

Nylah Wilson, a 28ª colocada na classe ESPN de 2025. ViZuals gêmeos

Camille Williams

Classificação ESPN 100 de 2025: 36 | G | 5 pés-11 | Boswell HS (TX) | Compromisso de Miami

Williams teve uma grande primavera e verão, quando se tornou bastante assertiva na quadra – e também deixou sua marca no acampamento Wootten 150 em setembro. Ela é extremamente eficiente e pode pontuar em três níveis, além de facilitar. Ela faz parte da primeira turma de recrutamento da técnica Tricia Cullop, que deve ser de grande impacto.

Nylah Wilson

Classificação ESPN 100 de 2025: 28 | G | 5-9 | Academia IMG (FL) | Não comprometido

Wilson, que entrou em cena em abril, é um forte competidor na ponta defensiva e provou neste verão ser capaz de atacar e marcar com alguns dos melhores do país. Sua mudança para a IMG a coloca no grande palco, e ela será desafiada não apenas a pontuar, mas a provar que pode comandar uma equipe contra competidores de elite.

Jordan Ode

Classificação ESPN 100 de 2025: 33 | G | 5-11 | Maple Grove HS (MN) | Compromisso do estado de Michigan

Ode é outra jogadora que tem melhorado constantemente ao longo de sua carreira no ensino médio, depois de dar um salto tardio para o nível 17U. Ela agora é uma guarda mais completa. Ela aprendeu como criar espaço no drible e, o mais importante, tornou-se uma ameaça consistente de 3 pontos.

Turma de 2026

Jordyn Jackson é o recruta classificado em 9º lugar na turma da ESPN de 2026. ViZuals gêmeos

Jordyn Jackson

Classificação ESPN 60 de 2026: 9 | G | 6-1 | Amigos Sidwell (DC) | Não comprometido

Jackson está entre os recrutas de elite desta classe há algum tempo. Dotada fisicamente de alta motricidade, ela se destacou defensivamente e no vidro. Ela agora se tornou uma jogadora ofensiva eficiente e adicionou alguns elementos de facilitação ao seu jogo para ser uma jogadora mais completa.

Espadas Inteligentes

Classificação ESPN 60 de 2026: 13 | F | 6-1 | Luterana de Long Island | Não comprometido

Swords sempre foi um atacante fundamentalmente sólido, com uma abordagem operária para competir em todas as jogadas. Ela adicionou uma bola 3 consistente e alguma alça criativa para expandir seu jogo e fornecer mais versatilidade no chão. Swords tem muita experiência na FIBA ​​​​com o Canadá e faz jogadas que impactam as vitórias.

Lilly Williams

Classificação ESPN 60 de 2026: 20 | F/P | 6-5 | Escola Domiciliar (HEA) (MI) | Compromisso do estado de Michigan

Williams deixa uma marca física no chão quando toca. Ela é forte e compete muito e tem muita mobilidade para seu tamanho, cobrindo muito terreno e correndo extremamente bem. Defensivamente, ela cria muito caos interno para os oponentes. Ela também é capaz de enterrar a bola devido às suas grandes mãos e habilidade de salto. Ela é uma ótima escolha inicial para a técnica Robyn Fralick no estado de Michigan.

Taylor Sofilkanich

Classificação ESPN 60 de 2026: 38 | P | 6-4 | São João Vianney (NJ) | Não comprometido

Fundamental e paciente na postagem, Sofilkanich consegue finalizar por cima de qualquer ombro e segura muito bem a postagem. Ela é dedicada à copa e atua defensivamente. Sua equipe do ensino médio competirá com os melhores de Nova Jersey nesta temporada.

Irene Guiamatsia

Classificação ESPN 60 de 2026: 39 | F/P | 6-4 | Academia Xavier (AZ) | Não comprometido

O foco e a atenção do Guiamatsia nos rebotes fazem com que ela se destaque. Ela corre bem na quadra e causa muitos danos no vidro ofensivo – buscando rebotes e mantendo a bola alta nas defesas. Espere que ela crie um burburinho no Nike Tournament of Champions, no Arizona, em dezembro.

Ayo Mofopefoluwa

Classificação ESPN 60 de 2026: 40 | P | 6-3 | Escola Preparatória de Austin (MA) | Não comprometido

Forte e móvel, Mofopefoluwa está encontrando a consistência e o motor necessários para lutar entre os melhores do país. Ela tem uma grande vantagem com seu comprimento e estrutura e espera-se que faça grandes avanços este ano.

Turma de 2027

Caroline Bradley é a 5ª colocada na turma da ESPN de 2027, entrando na temporada do ensino médio. Under Armour Elite 24

Jordan Palmer

Classificação ESPN 25 de 2027: 4 | W | 6-1 | Cidade Ocidental (PA) | Não comprometido

Palmer sabe jogar. Ela se sente confortável e suave em toda a quadra, rebate bem na posição de ala e é uma artilheira experiente.

Caroline Bradley

Classificação ESPN 25 de 2027: 5 | P | 6-5 | Oak Grove HS (LA) | Não comprometido

Bradley pode ser o grande tecnicamente mais sólido nas classes de 2026 e 2027 no momento. Ela é forte e trabalha incrivelmente duro lá embaixo. Ela é sólida no trabalho de pés e na finalização na borda. Sua atenção aos detalhes e ética de trabalho ajudarão a aumentar seu estoque, mesmo que ela não enfrente concorrentes de alto nível como alguns de seus colegas.

Jezelle Bancos

Classificação ESPN 25 de 2027: 6 | PG | 5-8 | Academia das Ursulinas (DE) | Não comprometido

Banks é um mago com a bola e joga de forma divertida. Ela é criativa desde o salto e vê a quadra tão bem quanto qualquer guarda do país – passando com um talento deslumbrante, especialmente na transição. Ela quebra as defesas do drible e chega à pintura com facilidade. À medida que seu arremesso melhora, ela continuará a ser um disfarce difícil.

Turma de 2028

Sydney Douglas é um jogador a ser observado na classe de 2028. Hoopers4Dayz

Sydney Douglas

P/F | 6-5 | Ontário Christian (CA)

Poste/atacante altamente habilidoso e com jogo avançado, Douglas atua bem no bloco, mas também consegue derrubar o chute de fora e marcar na intermediária com toque e destreza.

Tatiana Griffin

G | 6 pés | Ontário Christian (CA)

Griffin é um atleta talentoso e presença física no perímetro. Ela joga com uma intensidade além de sua idade e tem se saído bem contra jogadores muito mais velhos que ela.

Chloé Johnson

PG | 5-11 | Duluth Marshall HS (MN)

Johnson é um jogador extremamente fundamental, com reputação de ter uma ética de trabalho muito focada. Ela maneja bem a bola e consegue arremessar de longe.

Ela Peper

F | 6 pés-4 | Dexter Southfield (MA)

Peper tem mostrado uma combinação de versatilidade, habilidade, capacidade atlética e fisicalidade que chama a atenção dos treinadores. Ela possui footwork avançado e fundamentos que devem lhe servir bem.

Arianna Robinson

G | 5-10 | Plano East HS (TX)

Robinson joga com uma maturidade além de sua idade. Ela é forte até o aro e mostra a habilidade da guarda combinada para marcar e facilitar também.