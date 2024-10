Reddick vence em Homestead e dá chance a Jordan pelo título da NASCAR

HOMESTEAD, Flórida – Michael Jordan venceu um campeonato em Phoenix em 1993. Tyler Reddick garantiu que o proprietário de seu carro terá a chance de ganhar outro título lá este ano.

Reddick subiu alto e ultrapassou Ryan Blaney na curva final para vencer em Homestead-Miami no domingo e garantir uma vaga na final da NASCAR com o vencedor leva tudo no Arizona em duas semanas. Reddick liderou 98 das 267 voltas, sendo a última delas a que mais importou.

“O garotinho deu o fora”, disse Jordan, cujo título de 1992-93 – o terceiro de seis títulos da NBA com o Chicago Bulls – foi conquistado em Phoenix contra o Suns. “Estou orgulhoso dele. … Ele simplesmente desistiu e seguiu em frente. Estou feliz. Estou feliz. Precisávamos disso.”

Reddick adora a pista de Homestead, e sua parte favorita do local são as curvas 3 e 4 – as duas últimas curvas. Ele pode gostar ainda mais deles agora, porque foi esse trecho da pista que lhe rendeu a chance pelo título em uma finalização emocionante.

“Assumi um risco e valeu a pena”, disse Reddick. “Não sei mais o que dizer. … Quando chegar o momento certo, você pode fazer algumas coisas bem malucas por lá.”

Tyler Reddick comemora sua vitória em Homestead, o que o coloca na final onde o vencedor leva tudo e dá ao dono da equipe Michael Jordan a chance de ganhar outro título em Phoenix, desta vez na NASCAR. Imagens de Sean Gardner/Getty

A jogada de Reddick no final foi a 33ª mudança de liderança do dia, um recorde de Homestead. Blaney ficou em segundo e Denny Hamlin – co-proprietário do carro de Reddick – em terceiro. Os pilotos dos playoffs ocuparam os seis primeiros lugares, com Christopher Bell em quarto, Chase Elliott em quinto e William Byron em sexto.

Reddick – o campeão da temporada regular e o piloto que largou da pole no domingo, uma semana depois de ter caído de cabeça para baixo em Las Vegas – e Joey Logano agora têm duas das quatro vagas garantidas nas quatro finais da NASCAR em Phoenix.

“Ele tem muito talento”, disse Dave Rogers, diretor de desempenho da 23XI Racing, sobre Reddick. “Ele está determinado a vencer. Ele se esforça.”

Reddick foi terceiro atrás de Blaney e Hamlin na última volta. Ele desceu e contornou Hamlin, e os três carros se estabeleceram em linha reta ao longo do muro antes que Reddick permanecesse alto para passar por Blaney.

“Faremos o que for preciso para vencer esta corrida”, disse Reddick, momentos antes de Jordan passar os braços em volta dele e não muito antes de seu companheiro de equipe Bubba Wallace – punhos erguidos no ar como um lutador comemorando um título – chegar. veio para dar os parabéns também. “Estamos lutando por um campeonato.”

Reddick se tornou o nono vencedor diferente de Homestead nos últimos nove anos, juntando-se a Jimmie Johnson em 2016, Martin Truex Jr. em 2017, Logano em 2018, Kyle Busch em 2019, Hamlin em 2020, Byron em 2021, Kyle Larson em 2022 e Bell no ano passado .

Logano foi o único dos oito pilotos dos playoffs que veio para Homestead com certeza de uma vaga no final da temporada. Ele passou grande parte do dia no meio do bando.

Os outros sete pilotos dos playoffs disputaram a frente na maioria das 267 voltas. Hamlin liderou a duas voltas do fim, Larson a uma volta do fim e Reddick no final.

“Tive uma grande chance de vencer e não fiz uma boa última volta”, disse Blaney, que também foi segundo em Homestead no ano passado.

Bell e Byron têm o caminho certo para conquistar as duas últimas vagas na final four, onde o vencedor leva tudo, embora qualquer um dos seis pilotos que ainda não garantiram uma vaga possa simplesmente vencer em Martinsville na próxima semana.

E a semana do campeonato agora tem mais uma reviravolta. Uma audiência no processo do qual Jordan faz parte contra a NASCAR sobre divisão de receitas está marcada para 4 de novembro, seis dias antes de Reddick tentar ganhar um título para ele no deserto.

Drama da primeira volta

O primeiro incidente aconteceu cerca de 25 segundos de corrida, quando Justin Haley bateu na frente de Ricky Stenhouse Jr.

Nenhum dano, nenhuma falta. Embora praticamente todo o campo estivesse amontoado naquele ponto porque a bandeira verde acabou de cair, ninguém sofreu nenhum dano real.

Haley girou novamente na volta 186, trazendo outra bandeira de advertência.

Vejo você em breve

Desde que fez parte do circuito NASCAR em 1999, Homestead-Miami quase sempre foi palco de uma corrida de outono – e muitas vezes, do final da temporada. As únicas exceções foram 2020 (junho) e 2021 (fevereiro). Mas a NASCAR estará de volta em 23 de março do próximo ano, e Homestead não será uma pista de playoffs por pelo menos uma temporada.

A seguir

A NASCAR se muda para Martinsville no próximo domingo para a penúltima corrida da temporada, onde serão decididas as vagas restantes nas quatro finais em que o vencedor leva tudo em Phoenix. Blaney venceu a corrida de outono em Martinsville na temporada passada, e Byron venceu quando a NASCAR fez sua primeira de duas visitas em 2024 lá, em abril.