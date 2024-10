Ref explica o atraso na demissão de Byron Young em Vikings-Rams

INGLEWOOD, Califórnia – Uma aparente máscara facial no quarterback do Minnesota Vikings, Sam Darnold, não foi penalizada no final do quarto período na noite de quinta-feira no SoFi Stadium porque nenhum oficial tinha uma visão clara do jogo, disse o árbitro Tra Blake a um repórter da piscina após o jogo.

Replays de transmissão mostraram o linebacker do Los Angeles Rams, Byron Young, agarrando a máscara facial de Darnold e jogando-o no chão na end zone para um sack e um safety, dando ao Los Angeles uma vantagem de 30-20 faltando 1 minuto e 46 segundos para o final do jogo. O jogo terminou com o mesmo placar.

De acordo com os fundamentos de arbitragem da NFL, o árbitro é o principal responsável pelas faltas que envolvem rebatidas no quarterback.

“O quarterback estava voltado para a direção oposta à minha, então não dei uma boa olhada”, disse Blake. “Eu não olhei e não vi a máscara sendo puxada, obviamente.”

O árbitro Carl Paganelli teve a responsabilidade secundária de fazer a ligação. Mas ele também foi bloqueado, segundo Blake.

“O árbitro tinha jogadores entre ele e o quarterback, então ele não deu uma boa olhada”, disse Blake. “Ele também foi bloqueado. Então era isso. Não vimos, então não podíamos ligar.”

Os oficiais disseram que não tinham uma visão clara de uma máscara facial aparente no QB Sam Darnold dos Vikings, portanto, não houve penalidade marcada na jogada, que não era revisável. Harry How/Getty Images

A jogada não pode ser revisada, de acordo com as regras da NFL.

O técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, disse que não usaria a ligação perdida como explicação para a perda do jogo.

“Parecia que ele tinha uma boa quantidade de máscara facial ali”, disse O’Connell. “Não vou entrar no call, nem no-call, nem essas coisas todas. Conversei com a nossa equipe, arbitragem e tudo mais… para a gente conversar sobre isso, para a gente buscar conforto nisso , não é como vamos responder a isso. Simplesmente não vai acontecer. Eu realmente não tenho um comentário sobre isso. a máscara facial, mas eles não pensaram assim, então não jogaram a bandeira.”

Darnold acrescentou: “A máscara facial é o que é. Achei que poderíamos ter feito muito para não nos colocarmos na situação em que estávamos. nos colocarmos nessa posição para começar.”