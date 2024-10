Referência de Jameis Winston a Eminem é manchete da Semana 8 Voices of Victory

Quando Jameis Winston consegue um microfone, coisas memoráveis ​​tendem a acontecer. A entrevista pós-jogo do veterano sinalizador, depois de levar o Cleveland Browns a uma derrota sobre o rival de divisão Baltimore Ravens, não foi diferente.

No início, Winston tocou os sucessos habituais. Ele falou sobre ter fé. Ele agradeceu às suas linhas ofensivas e defensivas pelas vitórias nas trincheiras, bem como aos torcedores do Cleveland por criarem um ambiente doméstico forte.

Então as coisas mudaram. Ele prestou homenagem ao rapper Eminem, referindo-se à letra do hit do rapper de Detroit, “Lose Yourself”.

Você só tem uma chance

Não perca a chance de explodir

Esta oportunidade dura uma vez na vida – @Eminem

“[Eminem] disse ‘você só tem uma chance, não perca a chance de explodir, esta oportunidade dura uma vez na vida’.” Winston brincou, quando questionado sobre o que significava liderar o time em sua primeira partida após a lesão de Deshaun Watson.

Graças em grande parte aos três touchdowns de Winston, os Browns quebraram uma seqüência de cinco derrotas consecutivas com sua vitória por 29-24. Eles tentarão chegar a 2 a 0 com Winston como titular na próxima semana, quando receberem o Los Angeles Chargers.

Aqui estão algumas das outras principais citações pós-vitória da semana 8 da temporada da NFL.

“Testamento de acreditar em mim mesmo e não em vocês.”

O New England Patriots perdeu o quarterback novato Drake Maye devido a uma lesão, mas o chamador reserva Jacoby Brissett entrou e ajudou a reunir o time para uma vitória sobre seu rival da AFC East, o New York Jets. A vitória veio depois que o técnico do Patriots, Jerod Mayo, chamou seu time de “suave” após a sexta derrota consecutiva.

Brissett disse que sua confiança para entrar no jogo veio do bloqueio de quaisquer opiniões externas e da crença em suas próprias habilidades.

“Nossas equipes especiais e defesa estavam em alta.”

O Detroit Lions registrou uma das vitórias mais dominantes da temporada até o momento no domingo, marcando 38 pontos consecutivos para fugir do Tennessee Titans por 52-38. Os sete touchdowns do Lions empataram o recorde da franquia de maior número em um jogo.

A parte selvagem? Detroit realizou apenas 47 jogadas ofensivas.

Todos se envolveram pelos Leões na vitória, com a defesa forçando quatro reviravoltas e as equipes especiais contribuindo com um punt de 90 jardas para touchdown de Kalif Raymond. Sem surpresa, o quarterback Jared Goff – que lançou três touchdowns em apenas 85 jardas de passe no total – espalhou os elogios pelo elenco após a vitória.

“Continuamos lutando. Temos um ótimo vestiário, uma grande irmandade. Ninguém mais com quem eu preferiria entrar em guerra.”

Foi necessário um final improvável para sempre, mas os comandantes de Washington estão 6-2.

Uma corrida de 1 jarda de Roschon Johnson deveria dar ao Chicago Bears uma vitória tardia no confronto de domingo entre as duas primeiras escolhas no Draft de 2024 da NFL, mas Jayden Daniels tinha outros planos. A Hail Mary de 52 jardas do novato para Noah Brown quando o tempo expirou garantiu uma vitória fácil para Washington.

Daniels elogiou a força do vestiário dos Commanders em ajudar o time a garantir a vitória.

“À medida que os jogos avançam, sinto que ficamos cada vez melhores. Continuando e o céu é o limite.”

Ladd McConkey teve um jogo decisivo no domingo pelo Los Angeles Chargers, conseguindo seis passes para 111 jardas e um par de pontuações. Seu desempenho ajudou os Chargers a ultrapassar o New Orleans Saints por 26-8 e chegar a 4-3 na temporada.

Após a vitória, McConkey falou sobre a melhoria contínua de seu time ao longo da temporada, bem como o que pode estar reservado no futuro.

A ESPN Research contribuiu para esta história.