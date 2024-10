Reggie Bush diz que foi rejeitado pela Diddy Party, vomitar amigo foi um ‘sinal’

Fora do bolso com RGIII

O vencedor do Heisman detalhou a experiência anterior em uma entrevista com Roberto Griffin III … dizendo que foi convidado para uma festa na mansão de Diddy em Star Island por volta das 3 ou 4 da manhã, então ele foi até lá com um grupo de amigos e um representante da Red Bull – já que ele era patrocinado pela bebida energética da época .