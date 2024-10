Reinier de Ridder: Assinar com o UFC chamou mais atenção do que ganhar 2 títulos em UM Campeonato

Reinier de Ridder está pronto para um novo começo depois de deixar sua antiga casa no ONE Championship e assinar um acordo para se juntar ao elenco do UFC.

Não é nenhum segredo que as coisas ficaram controversas entre a promoção baseada em Cingapura e vários lutadores nos últimos dois anos, mas de Ridder não está tentando criticar seus antigos empregadores agora que ele tem uma nova casa. Como qualquer trabalho, de Ridder diz que houve coisas boas e ruins nos anos que passou no ONE Championship, mas ele definitivamente sabia que era hora de mudar.

“Está sendo bom há muito tempo e também está ruim há muito tempo”, disse de Ridder ao MMA Fighting. “Acho que eles estão lutando de certa forma e algumas coisas não estão sendo tratadas da maneira que deveriam, mas é o que é.

“Tive uma corrida muito boa no início. Eles me deram muitas brigas. Em ONE, consegui fazer disso uma luta em tempo integral. Então estou muito grato por essa parte. Mas os últimos anos não foram tão bons.”

Depois de lutar três vezes em 2022, a atividade de de Ridder diminuiu sem uma única luta em 2023 e competindo apenas uma vez em 2024 antes de finalmente deixar a promoção. Ele apareceu em 2023 para uma luta de grappling sob o guarda-chuva do ONE, mas sua atividade foi obviamente muito maior no início de sua carreira.

Quando seu contrato terminou, de Ridder lutou uma vez pelo UAE Warriors antes de assinar seu contrato para ingressar no elenco do UFC. Ele nunca soube ao certo se iria lutar pelo UFC, mas de Ridder admite que todo lutador sonha com essa oportunidade uma vez ou outra.

“Estou ansioso para chegar lá”, disse de Ridder sobre sua estreia no UFC. “Estou ansioso para conseguir alguma atividade. Estou muito feliz, muito empolgado, é legal.

“É a liga que todos admiramos. Todo lutador quer lutar no UFC. Todo fã quer assistir ao UFC. Isso foi perguntado muitas vezes ao longo dos anos, então é muito legal finalmente estar lá. Claro, estava claro que eu não iria continuar com o ONE. Mas havia opções diferentes. Mas quando você começa a lutar, quando você começa essa carreira maluca, todo mundo quer lutar no UFC. Estou chegando aos estágios finais da minha carreira, então este era o momento de ir atrás ou nunca mais fazer isso. Eu tive que ir para o UFC.”

Apesar de deter dois títulos simultâneos no ONE, de Ridder admite que o anúncio de que assinou com o UFC chamou mais atenção do que qualquer coisa que ele experimentou em sua promoção anterior.

“Essa é a parte maluca”, disse de Ridder. “Passei por todas as fases da carreira de um lutador de MMA. Passei de não classificado a desafiante ao título e a campeão de duas divisões e isso sempre teve alguma força. As pessoas gostaram e respeitaram.

“Mas agora comecei tudo de novo. Então eu vou lutar sem classificação novamente [in UFC] e é muito mais importante do que se tornar um campeão de duas divisões. É engraçado.”

Quanto às maiores diferenças entre as duas organizações, de Ridder apontou algumas mudanças que o deixam muito animado agora que está no UFC.

“O UFC é o UFC, claro, então esse sempre foi o objetivo”, disse de Ridder. “Sempre no fundo da minha mente. Há muitas vantagens diferentes em relação a ONE. Além disso, a questão do peso fica um pouco mais clara, tem o exame toxicológico. É simplesmente melhor.”

Quando se trata de categorias de peso, o ONE instituiu regras muito diferentes daquelas utilizadas pelo UFC ou outras promoções nos Estados Unidos. ONE realiza testes de hidratação na esperança de conter cortes extremos de peso e as divisões foram alteradas para que cada classe de peso seja realmente diferente daquelas de outras promoções.

Por exemplo, de Ridder já reinou como campeão tanto no peso médio quanto no meio-pesado, mas em UM o peso médio vai de 185 a 205 libras, enquanto o meio-pesado vai de 205 a 225 libras. Em organizações como o UFC, o peso médio para nos 185 libras antes de passar para o meio-pesado.

De Ridder diz que a implementação precoce dos testes de hidratação e as mudanças de classe de peso foram boas em UM, mas com o tempo ele sente que o programa simplesmente não funcionou.

“A ideia do teste de hidratação foi incrível”, disse de Ridder. “No começo eles tinham algumas medidas secundárias para ter certeza de que você realmente estava com esse peso na hora de lutar também. Mas com o passar dos anos, eles foram um pouco desgastados e os caras foram ficando cada vez maiores e eu era o único idiota que ainda chegava aos 93 kg (205 libras) com café da manhã e um pouco de água. Algumas coisas mudaram nesse ponto.

“Olha, não estou ansioso pela redução de peso e ainda há uma maneira de anular a redução de peso. Tem como impedir que todos os lutadores percam peso, mas o teste de hidratação não é suficiente, como vocês viram.”

Quando se trata de testes de drogas, o ONE Championship declarou já em 2019 que os atletas estavam sendo testados, mas de Ridder diz que suas maiores preocupações se resumiam aos testes fora de competição exigidos pelo programa antidoping do UFC.

“Nesse sentido, o UFC é o lugar certo”, disse de Ridder. “A América é o lugar ideal para lutar contra atletas limpos. Isso é simplesmente melhor.

Talvez o que o deixa mais feliz com sua mudança é que o lutador holandês de 34 anos está voltando aos negócios mais cedo ou mais tarde, com sua primeira luta no UFC marcada para 9 de novembro, contra Gerald Meerschaert.

Ele dá crédito ao seu empresário Ali Abdelaziz por não perder tempo fechando o negócio e ajudá-lo a marcar uma luta e de Ridder promete que vai aproveitar todos os aspectos desta oportunidade.

“Estou muito, muito grato por isso”, disse de Ridder. “Ali está fazendo sua mágica.

“É muito legal. Isso é algo que eu decidi, tentar aproveitar todas essas coisas também. Sempre odiei um pouco todas as entrevistas e todas as pessoas vindo até mim e me perguntando coisas. Mas estou tentando ser um pouco mais grato por essas coisas.”