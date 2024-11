Relatório matinal: O treinador de Sean O’Malley acredita que ‘Suga’ apresenta grandes problemas para Ilia Topuria

O técnico de Sean O’Malley, Tim Welch, acredita que seu lutador é um confronto difícil para Ilia Topuria.

No último sábado, Topuria solidificou seu reinado na liderança do peso pena, nocauteando Max Holloway na luta principal do UFC 308. A próxima luta de Topuria parece ser uma revanche com o ex-campeão Alexander Volkanovski, com Diego Lopes também esperando nos bastidores. Mas embora esse confronto pareça destinado a acontecer, Welch acredita que o maior desafio de Topuria pode vir de seu ataque no peso galo.

“Eu acho que estilisticamente Sean poderia causar problemas a Ilia”, disse Welch Rádio de envio. “Ele realmente poderia. Mas Ilia Topuria é uma luta muito, muito assustadora… Você comete um erro com Ilia Topuria e vai ficar com as luzes apagadas, olhando para o teto ou algo assim. É uma luta assustadora, assustadora, mas acredito que Sean, com seu alcance, velocidade e conjunto geral de habilidades, ele poderia causar problemas a Ilia. Eu acredito nisso.

Esta não é a primeira vez que a equipe de O’Malley descarta um possível confronto com Topuria. Depois de defender com sucesso seu título peso galo contra Chito Vera, “Suga” provocou um possível confronto entre campeão e campeão, mas acabou sendo obrigado a lutar contra Merab Dvalishvili. Dvalishvili venceu na decisão dominante para levar o título e, pelo menos por enquanto, tirar da mesa o confronto com Topuria.

Um confronto que pode estar em jogo para O’Malley é uma revanche com Dvalishvili. Embora o CEO do UFC, Dana White, tenha dito que Umar Nurmagomedov deveria ser o primeiro a enfrentar Dvalishvili, tanto O’Malley quanto seu rival fizeram campanha pela revanche. E se de alguma forma as estrelas se alinharem e derem a O’Malley outra chance contra Dvalishvili, Welch está confiante de que as coisas serão diferentes desta vez e colocará o confronto com Topuria de volta na mesa.

“Um Sean saudável, acredito que vamos lá e acabamos nocauteando Merab entre algum tipo de confusão ou algo assim”, disse Welch. “No meio-tempo, acho que Sean conseguirá segurar seu queixo e colocá-lo no chão.

Relatável. Ben Askren vê semelhanças entre a forma como Dana White trata Francis Ngannou e a si mesmo.

Próximo. Dricus du Plessis quer Khamzat Chimaev para sua próxima defesa de título dos médios.

MVP. Michael “Venom” Page quer que Shara Bullet lute no peso médio a seguir.

BMF. Kamaru Usman acredita que teve uma participação importante no título do BMF.

Classificações. Khamzat Chimaev fez grandes subidas no último ranking dos médios.

Show de Rankings Globais de Luta de MMA.

Entrevista com Michael Page.

Dia de Mídia do UFC Edmonton.

Dricus du Plessis no TMZ Sports.

Nenhuma aposta barrada.

Justin Gaethje leva um tiro no corpo durante o treino.

Testando as águas.

Tenho que começar a estudar.

Disputando posição.

Sempre quis lutar na Arábia Saudita, talvez eu vá pressionar por esse card. Vou ver quando e onde o cartão do Reino Unido será o primeiro -LERONE MURPHY (@LeroneMurphy) 30 de outubro de 2024

Me surpreende que os lutadores do UFC na região central da Flórida não estejam no card do UFC na região central da Flórida. Você não quer esgotar o local? Lutadores locais/cartão local?@phillyfreshmma @trecks155 @innerGmma_ufc

Existem até 9-0, 7-1, 11-2, 11-5 7-0

Prós aqui que adorariam em curto prazo. – Mike “Mutano” Davis (@MikeDavisMMA) 30 de outubro de 2024

Chris Curtis está curtindo a Tailândia.

Briguei com algumas galinhas a caminho da academia. Como se estivesse em uma galinha – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 30 de outubro de 2024

Abdulrashid Sadulaev é um homem mau.

Ailin Perez (11-2) vs. Carol Rosa (18-6); UFC 311, 18 de janeiro.

Tenho certeza de que Topuria está perdendo o sono por causa da ascensão de Sean O’Malley. Quero dizer, o que ele faria? Claro, ele poderia derrubar Sean facilmente e finalizá-lo, mas também poderia levar Sean para a próxima dimensão. A infinidade de opções sobre como vencer seria simplesmente demais para Topuria, quebrando seu cérebro e levando à vitória por TKO (curto-circuito) para O’Malley.

Enquete Quem ganha o co-evento principal neste fim de semana? 0% Erin Blanchfield? (0 votos)



0 votos no total



Vote agora



Se você encontrar algo que gostaria de ver no Morning Report, acesse @AlexanderKlee ou @JedKMeshew no Twitter e conte-nos sobre isso. Além disso, siga MMAFighting em Twitter, Instagram, YouTube, TikToke como nós em Facebook.