Relatório matinal: Sean O’Malley pode não retornar até o próximo verão

Sean O’Malley está ansioso para voltar ao octógono.

“Suga” teve muito tempo para lamentar a perda do título do peso galo, que agora está nas mãos de Merab Dvalishvili depois que o lutador georgiano lutou para vencer O’Malley por decisão unânime no UFC 307. Pouco depois, O’ ‘Malley anunciou seu plano de se submeter a uma cirurgia para lidar com uma lesão persistente no quadril, um procedimento que poderia mantê-lo afastado por um longo período de tempo.

Falando em seu canal no YouTube, O’Malley confirmou que fez a cirurgia e reduziu o prazo para seu retorno.

“Fui operado na quinta-feira, hoje é sábado, já faz dois dias”, disse O’Malley. “Eu me sinto ótimo. Eu me sinto ótimo. Vou voltar melhor do que nunca, voltarei semana que vem para o sparring.

“Não, vou fazer tudo certo. Vou me recuperar o mais rápido possível. Todo mundo fica tipo, ‘Não volte tão cedo’. Voltarei em breve, mas quero voltar o mais rápido possível. Quero começar essas lutas enquanto ainda sou jovem o suficiente. Faço 30 anos esse mês, então quero me recuperar, fazer tudo certo, mas quero voltar lá em abril, maio, junho no máximo. Junho seria o último. Acho que posso voltar antes disso. Março talvez até fosse uma loucura, mas quem sabe? Estou apenas seguindo o fluxo, dia após dia.”

A derrota para Dvalishvili resultou em uma invencibilidade de sete lutas (incluindo uma no contest) para O’Malley, uma sequência que incluiu vitória e defesa do título peso galo do UFC. O’Malley compete em uma das divisões mais profundas do MMA, então resta saber como será o cenário dos 135 libras quando ele conseguir marcar sua próxima luta.

Enquanto isso, Dvalishvili aguarda seu próximo desafiante e embora tenha provocado O’Malley com a possibilidade de uma revanche, é muito provável que sua primeira defesa de título seja contra o invicto Umar Nurmagomedov.

Charles Campbell (9-2) vs. Maurício Ruffy (10-1); UFC 309, novembro. 16

