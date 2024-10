Relembrando Pete Rose, o jogador: Charlie Hustle até o fim

Quando comecei a assistir beisebol, Pete Rose era o maior nome do esporte, tão popular que os fãs dos times adversários o adoravam, tão admirado entre os jornalistas esportivos que não conseguiam restringir sua prosa, tão simpático que ele fazia anúncios de roupas íntimas Jockey e Aqua Velva e Swanson’s Hungry Man Dinners e televisões Zenith.

O grande colunista do Los Angeles Times, Jim Murray, dedicou um capítulo inteiro de sua autobiografia, publicada em 1993, a Rose. “Ele era o que o jogo pretendia ser – ou como o percebíamos”, escreveu Murray. “Rose era um jogador de beisebol desde a capa do Saturday Evening Post. Norman Rockwell o inventou. Pete era tão descomplicado quanto um dia de verão, tão instintivo quanto um cão de caça. Ele nasceu para caçar ou, no caso dele, jogar beisebol. Ele nunca quis fazer outra coisa. Ele nunca poderia fazer outra coisa.”

Por um tempo, essa foi a história. Ninguém jogou mais. Ninguém tirou mais proveito de sua capacidade limitada. Durante o épico jogo 6 da World Series de 1975 entre o Cincinnati Reds de Rose e o Boston Red Sox, Rose supostamente se voltou para o jogador da primeira base do Red Sox, Carl Yastrzemski, e disse: “Isso não é ótimo?! Não temos sorte?” ?! Você consegue pensar em algo que preferiria fazer?!” Ou talvez ele tenha dito isso ao apanhador do Red Sox, Carlton Fisk. Ou talvez ele tenha dito isso ao técnico Sparky Anderson depois do jogo, embora Cincinnati tivesse acabado de perder em 12 entradas.

Os detalhes não são importantes. A questão é que ninguém amava mais o beisebol do que Pete Rose. Ele transformou essa agitação, esse desejo e esse amor em uma carreira de 24 anos, nocauteando mais rebatidas de base do que qualquer jogador na história da MLB – 4.256 deles, quebrando o recorde de Ty Cobb.

Tudo o que veio depois – bem, está tudo aí. As apostas no beisebol, as negações, o banimento, os intermináveis ​​debates no Hall da Fama. Tudo feio, nada divertido, todas as coisas que Rose trouxe para si.

Pete Rose, o jogador, no entanto, é um estudo fascinante. Ao longo do caminho, ele foi subestimado e superestimado e depois subestimado novamente.

Um garoto local de Cincinnati, os Reds contrataram Rose em 1960 (antes do início do draft em 1965). Um dos primeiros relatórios de observação dizia: “Não consigo correr, rebater, arremessar ou arremessar. Tudo o que Rose pode fazer é se apressar.” Isso foi um pouco injusto, porque ele claramente conseguiu acertar alguns: 0,331 na Classe D Tampa em 1961 (onde também acertou 30 triplos, então talvez pudesse correr um pouco também); 0,330 na Classe A Macon em 1962; 0,273 como novato com os Reds em 1963, ganhando o prêmio de Estreante do Ano.

A descrição da agitação, porém, era adequada. Mickey Mantle supostamente deu a Rose seu famoso apelido de “Charlie Hustle” depois de assistir o jovem em um jogo de treinamento de primavera, provavelmente depois de ver Rose correr para a primeira base após uma caminhada. Ele não quis dizer isso como um elogio.

Mas não tenho certeza de quando esse se tornou o apelido. Uma manchete de uma história da Sports Illustrated em 1965 refere-se a Rose como “Joe Hustle”, um apelido de seus dias nas ligas menores. Não tem o mesmo toque. Essa história se concentrou em Rose passando o inverno anterior na Venezuela, tentando melhorar sua habilidade de virar o jogo duplo. Por ter melhorado em campo, o técnico do Phillies, Gene Mauch, chamou Rose de o jogador mais valioso da Liga Nacional – um pouco exagero, mas Rose terminou em sexto lugar na votação daquela temporada depois de atingir 0,312 com 209 rebatidas e 117 corre.

Em 1968, ele era Charlie Hustle. Ele mudou-se para o campo externo – a versatilidade defensiva de Rose provaria ser uma vantagem ao longo de sua carreira; ele acabou se tornando regular no campo direito, campo esquerdo, terceira base e primeira base depois de iniciar sua carreira na segunda base (e começou o All-Star Games em todas as cinco posições).

Rose acertou 0,335 – uma média impressionante naquele ano do arremessador – naquele ano para ganhar o primeiro de seus três títulos de rebatidas; apenas cinco outros jogadores atingiram 0,300. Naquela época, Rose era conhecida como decididamente da velha escola. Quando os jogadores começaram – suspiro – a deixar as costeletas crescerem, Rose ainda mantinha o corte à escovinha. Questionado sobre o motivo em uma matéria da Sports Illustrated, ele respondeu: “Porque temos lâminas de barbear e barbeiros em Cincinnati.” Ele estava ganhando $ 57.000 naquele ano. “Quero ser o primeiro jogador que não é um vencedor de 20 jogos ou um grande rebatedor de home runs a ganhar US$ 100 mil por ano”, disse ele. Ele chegou lá em 1970.

Rose era uma máquina de produção, raramente perdia um jogo e perseguia uma média de 0,300 e 200 rebatidas como um cachorro perseguindo uma bola. Ele acertou 0,300 por nove anos consecutivos, de 1965 a 1973, perdeu um ano em 1974 e depois fez isso mais cinco vezes consecutivas. Ele conseguiria 200 rebatidas em 10 temporadas diferentes, liderando sua liga em rebatidas sete vezes no total.

Ele é um dos poucos jogadores a ganhar um prêmio MVP no que foi praticamente um ano típico para ele: ele atingiu 0,338 em 1973 com cinco home runs, 64 RBIs e 115 corridas, embora tenha acertado 230 rebatidas, o melhor da carreira. Foi uma temporada excelente, sem dúvida (embora o companheiro de equipe Joe Morgan provavelmente devesse ter vencido naquele ano). Mas os escritores respeitavam tanto Rose que deram a ele muito crédito extra pelo sucesso dos Reds. Eles faziam citações como esta de um técnico dos Reds: “Ele não se parece com nenhum outro jogador com quem já estive associado ou mesmo vi. Recentemente, em Houston, Doug Rader me disse: ‘Só de jogar contra aquele cara me inspira.'”

Como você não pôde dar a ele o prêmio MVP quando ele inspirou oposição jogadores?

Em 1975, os Reds – após derrotas nos playoffs em 1970, 1972 e 1973 – finalmente venceram a World Series, derrotando os Red Sox no jogo 7. O time estava lutando no início daquela temporada e não obtendo produção na terceira base. Rose se ofereceu para se mudar para lá, o que abriu espaço para George Foster. A Grande Máquina Vermelha nasceu. Rose atingiu 0,370 na World Series e ganhou honras de MVP (embora tenha marcado apenas três corridas e dirigido em duas).

No início da temporada de 1978, Rose alcançou seu 3.000º sucesso na carreira. Mais tarde naquele verão, ele conseguiu uma seqüência de 44 jogos consecutivos – o melhor desafio até o momento para o recorde de Joe DiMaggio. Ele afirmou que seu objetivo final era “3.630” – o recorde de rebatidas de Stan Musial na Liga Nacional. Cobb nem estava no horizonte.

“Ninguém se ressente de toda a atenção que Pete recebe”, disse Johnny Bench ao New York Times durante a sequência. “Ele é orientado para objetivos e alcançar seus objetivos nos ajuda a alcançar os nossos.”

De certa forma, todos esses destaques e conquistas tornaram Rose um pouco superestimada. O recorde de sua carreira em home runs foi de apenas 16 anos. Depois de completar 31 anos, ele alcançaria dois dígitos apenas uma vez. Embora fosse um bom defensor externo, ele era um péssimo terceiro base. Em 1975, por exemplo, ele terminou em quinto lugar na votação de MVP – e foi nomeado Esportista do Ano pela Sports Illustrated – embora agora lhe atribuamos retroativamente o 4.1 WAR, apenas 18º entre os jogadores da posição NL.

Após a temporada de 1978, ele assinou como agente livre com a Filadélfia, chocando o mundo do beisebol. Ele tinha 39 anos e vinha de uma temporada em que acertou sete home runs, mas depois de assinar um contrato de US$ 3,2 milhões, o Times escreveu: “O leilão mais selvagem da história do beisebol terminou hoje, quando Pete Rose assinou um contrato de quatro anos com o Philadelphia Phillies por US$ 800 mil por ano e se tornou o jogador mais bem pago do jogo.”

Foi um grande contrato para um jogador com pouco poder que teve que passar para a primeira base. Mas é difícil dizer que não valeu a pena para os Phillies: eles venceram sua primeira World Series em 1980 com Rose, de 40 anos (que fez um home run durante toda a temporada). Rose fez uma jogada famosa na World Series, onde uma falta crucial saltou após a luva do apanhador Bob Boone – e atingiu a luva de Rose, que estava lá seguindo Boone. Era quase como se Rose tivesse desejado um título para os Phillies (eles também tinham Mike Schmidt e Steve Carlton).

E eventualmente, em outro sentido, Rose tornou-se subestimada novamente. Após sua aposentadoria, quando a análise entrou no jogo, tornou-se obrigatório chamar Rose de superestimada. apenas um rebatedor de solteiros. Não há dúvida de que Rose foi o melhor caçador de números – seja chegando a 200 rebatidas em uma temporada ou mais tarde, egoisticamente, apenas para pegar Cobb – mas não é exatamente justo chamá-lo de apenas um rebatedor de simples.

Rose liderou sua liga cinco vezes em duplas; seu total de 746 na carreira ocupa o segundo lugar de todos os tempos. Ele estava de olho na placa, postando porcentagens acima de 0,400 cinco vezes; ele liderou a liga em outra temporada. Ele ficou entre os 10 primeiros na NL no OBP 11 vezes – e até três vezes no OPS. A combinação de sua habilidade de chegar à base, sua durabilidade e o fato de que ele alcançou a liderança durante grande parte de sua carreira (com uma boa escalação atrás dele!) levou a muitas corridas marcadas – quatro vezes liderando sua liga, outras seis vezes terminando em segundo ou terceiro, e o sexto na maior parte de todos os tempos.

Usando essas análises modernas, ele chega com 79,5 WAR na carreira, imprensado entre Jeff Bagwell e Joe DiMaggio. Isso está acima de Brooks Robinson e Robin Yount, abaixo de Chipper Jones e Rod Carew. Isso o torna superestimado ou subestimado? Ele não está na classe de Henry Aaron, Rickey Henderson ou Schmidt – o círculo interno do círculo interno – mas é um grande jogador de todos os tempos por seu jogo em campo. O recorde de sucessos na carreira, eu certamente sugeriria, exagerou seu desempenho geral aos olhos do torcedor médio e se confundiu com aquela imagem do traficante, do superdotado, do cara que jogou o jogo que deveria ser jogado.

Na verdade, na última entrevista de Rose no início deste ano para o Cincinnati Enquirer, essa foi uma de suas citações: “Joguei o jogo da maneira certa”. Charlie Hustle até o fim.