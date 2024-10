Reportagem matinal: Daniel Cormier não quer que Donald Cerrone retorne ao UFC após uso de PED: ‘Sou contra’

Adicione Daniel Cormier à lista de pessoas que não estão entusiasmadas com a volta de Donald “Cowboy” Cerrone ao UFC.

No início desta semana, “Cowboy” anunciou que pretende encerrar sua aposentadoria e lutar mais duas vezes no UFC, somando 50 lutas no total entre UFC e WEC. O anúncio recebeu críticas mistas, com o CEO do UFC, Dana White, sendo um dos que mais se opuseram a ele. Mas Daniel Cormier pode lhe dar uma chance pelo seu dinheiro.

“A única coisa sobre Cowboy é que é muito revigorante ver o quão aberto ele tem sido com tudo isso”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “Ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu sobre o que estava fazendo, o que iria fazer e como iria aplicar isso em sua vida. E eu sou totalmente a favor de um cara que tem objetivos pessoais. E eu adoro Cowboy… Mas no final das contas, há anos, ele usa esteróides abertamente.”

“Quando você está treinando, você começa a se sentir melhor. Você começa a se sentir você mesmo novamente, especialmente com a ajuda. Aí você diz: ‘Quero lutar de novo’. Mas no final das contas, Cowboy tem usado esteróides abertamente!”

Cormier não é o único lutador a levantar estas preocupações. O próprio Cerrone observou que vem tomando TRT há anos junto com outras coisas e agora está no processo de abandoná-las para poder entrar novamente no grupo de testes da USADA e retornar à ação, o que é perfeitamente legal de acordo com os critérios de teste. Mas Cormier acredita que mesmo que cumpra a letra da lei, isso vai contra o espírito dela.

“Ele não está limpo”, disse Cormier. “E mesmo que ele pudesse voltar, fazer testes, passar nesses testes para voltar, ele teve que fazer todas essas coisas, todos aqueles melhoradores para permitir que ele sentisse que poderia competir naquele nível novamente.

“Então ele faria um teste limpo, mas isso não é apenas uma brecha? Não é apenas uma brecha como os caras que, quando se machucam, saem do grupo de testes e, quando se recuperam da lesão, entram novamente no grupo de testes? Não está errado. Não é ilegal. Mas está certo? Porque você realmente foi aprimorado para chegar onde está e como se sente, e se sente bem o suficiente para voltar e lutar na elite da organização do UFC.

“Para mim, não parece certo.”

Somando-se a tudo isso, Cormier observa que a natureza da saída de Cerrone do MMA abre ainda mais dúvidas para seu retorno. Cerrone deixou o esporte depois de perder seis de suas últimas sete lutas, sendo o no-contest a única não derrota em seus últimos três anos de competição. Se Cerrone voltar parecendo um novo homem, Cormier se pergunta como isso será dadas as circunstâncias. Considerando tudo isso, Cormier acredita que o UFC não deveria permitir que isso acontecesse.

“Lembre-se também, Cowboy perdeu seis lutas, teve um no-contest em sete lutas, e a última vez que ele lutou contra Jim Miller e foi finalizado”, disse Cormier. “Imagine se ele voltar e parecer um campeão mundial. Eu sou contra isso. Sinceramente, sou contra a ideia de que você possa encontrar uma brecha, entrar e usar essa brecha, sentir-se melhor ao usar essa brecha, voltar e lutar porque você pode passar em um teste limpo.

“Gosto de Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Sou contra Donald ‘Cowboy’ Cerrone competir no UFC depois de fazer abertamente o que vem fazendo nos últimos dois anos e meio.”

Processo. Gegard Mousasi está processando o Bellator/PFL, pedindo US$ 15 milhões por danos.

Interino. Alexander Volkanovski está aberto a uma luta pelo título interino contra Diego Lopes se estiver na Austrália.

Conversa de lixo. O CEO da PFL, Donn Davis, lançou um desafio a Dana White antes do grande evento da PFL neste fim de semana.

Retornar. Brendan Schaub discute a volta do Cowboy Cerrone ao MMA, possíveis problemas.

Isso deveria ser bem simples: se você acredita em testes de drogas, então Cerrone deveria poder competir se passar nos testes. Se você proibi-lo de lutar apesar de ele ter entrado limpo, isso é claramente estúpido. Você acredita na ciência ou não. Escolha um.

Enquete Quem vence a luta principal do UFC deste fim de semana? 22% Anthony “Fluffy” Hernández (8 votos)

77% Michel Pereira (28 votos)

36 votos no total



Se você encontrar algo que gostaria de ver no Morning Report, acesse @AlexanderKlee ou @JedKMeshew no Twitter e conte-nos sobre isso. Além disso, siga MMAFighting em Twitter, Instagram, YouTube, TikToke como nós em Facebook.