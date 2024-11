Ressonância magnética mostra que Lonzo Ball dos Bulls tem entorse no pulso de grau 1-2

CHICAGO – Uma ressonância magnética mostrou que o armador do Bulls, Lonzo Ball, tem uma entorse de grau 1 a grau 2 no pulso direito, o que resultará em sua afastamento dos gramados por pelo menos 10 dias.

Ball sofreu a lesão enquanto se preparava para uma queda após uma tentativa de roubo no primeiro quarto da vitória de segunda-feira sobre o Memphis Grizzlies.

“Se eu jogar agora enquanto ainda está inchado, pode chegar ao grau 3. Isso exigiria cirurgia”, disse Ball enquanto usava uma cinta para imobilizar o pulso. “Tentando evitar isso, obviamente. Deixe o inchaço diminuir, espero prendê-lo com fita adesiva e voltar ao assunto.”

Ball se preparou para a queda depois de tentar roubar um passe destinado a Jake LaRavia, do Memphis. Ele sentiu um desconforto no pulso no intervalo, mas colocou um pouco de fita adesiva e superou a dor. Ele terminou com seis pontos e seis assistências em 18 minutos, antes de passar por uma ressonância magnética na terça-feira.

“Eu senti isso, mas minha adrenalina estava diminuindo”, disse Ball. “Eu estava tentando vencer o jogo. Mas não houve nada que me impedisse, então espero poder gravar tudo o mais rápido possível e voltar lá.”

Ball, de 27 anos, disputou três jogos nesta temporada, sua primeira ação na NBA desde janeiro de 2022, depois de passar por várias cirurgias no joelho esquerdo. Ele tem média de 4,7 pontos, 3,7 assistências, 2,7 rebotes e 15,7 minutos até agora nesta temporada.

Esperava-se que a equipe facilitasse seu retorno à ação, evitando confrontos consecutivos e diminuindo sua carga de trabalho durante os treinos. Até o momento, Ball não teve problemas no joelho.

A lesão no pulso é um revés, mas a equipe não acredita que a lesão perdure por muito tempo.

“Um momento infeliz, mas acontece”, disse Ball. “Espero superar isso o mais rápido possível e voltar aos negócios.”