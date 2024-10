Resultado da pesagem do UFC 307: Alex Pereira e Raquel Pennington prontos para defesa de título

Alex Pereira e Raquel Pennington colocaram seus campeonatos em jogo no sábado, em Salt Lake City.

A luta principal e co-principal do UFC 307 está marcada para acontecer com Pereira (205) e Pennington (135), ambos ganhando peso para suas respectivas defesas de título na pesagem oficial de sexta-feira. Pereira enfrenta Khalil Rountree Jr., que também pesava 205 quilos, e Pennington enfrenta Julianna Peña em uma tão esperada partida de rancor. Peña subiu na balança com 134,5 libras.

Veja o vídeo da pesagem das 2 lutas principais abaixo.

Possivelmente aguardando o vencedor da luta pelo título dos galos está a ex-estrela do PFL Kayla Harrison, que pesava 136 libras para a luta no card principal contra Ketlen Vieira (136). Depois de iniciar sua carreira na divisão dos leves, Harrison já atingiu com sucesso a marca do peso galo duas vezes, embora em ambas as vezes ela tenha usado o limite de meio quilo para uma luta sem título.

Caso Harrison derrote Vieira e ganhe a chance pelo título, ela precisará ganhar 135 libras ou menos para ser elegível para uma oportunidade de campeonato.

Todos os 24 lutadores que competiram no card de sábado no Delta Center, em Salt Lake City, chegaram ao peso com sucesso, incluindo a bicampeã peso palha Carla Esparza, que anunciou que se aposentará após sua luta com Tecia Pennington.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 307.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Alex Pereira (205) x Khalil Rountree Jr.

Raquel Pennington (135) vs. Julianna Peña (134,5)

José Aldo (136) x Mário Bautista (136)

Ketlen Vieira (136) x Kayla Harrison (136)

Roman Dolidze (185,5) x Kevin Holland (185,5)

Card Preliminar (ESPNEWS/ESPN+ às 20h ET)

Stephen Thompson (171) x Joaquin Buckley (170,5)

Marina Rodríguez (115,5) vs. Jasmim Lucindo (116)

César Almeida (185,5) vs. Ihor Potéria (185,5)

Austin Hubbard (156) x Alexander Hernandez (156)

Primeiras preliminares (ESPN + às 18h30 horário do leste dos EUA)

Ryan Spann (205,5) x Ovince Saint Preux (205,5)

Carla Esparza (115.5) vs. Tecia Pennington (115)

Tribunal McGee (170) vs.