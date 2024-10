Resultado da pesagem do UFC 308: Ilia Topuria, Max Holloway na ponta, Khamzat Chimaev chega perto

Ilia Topuria e Max Holloway estão a um dia de uma das lutas mais esperadas do ano no UFC 308, mas a pesagem oficial já contou com muito drama.

Embora todos os 26 lutadores que competiram no sábado em Abu Dhabi tenham alcançado o peso com sucesso – incluindo os headliners Topuria e Holloway, ambos com 145 – muito do burburinho da manhã de sexta-feira dizia respeito ao status de Khamzat Chimaev. “Borz” deve competir apenas pela segunda vez desde setembro de 2022, tendo sofrido vários cancelamentos de lutas devido a doenças e outros problemas, então havia motivos para os fãs se perguntarem se ele conseguiria chegar à escala.

Com certeza, Chimaev foi o último lutador a pesar, chegando bem na segunda hora da janela oficial. Na verdade, de acordo com o protocolo revisado que o UFC tem usado em vários eventos, os lutadores são incentivados a registrar peso na primeira hora e somente se a tentativa der errado eles deverão utilizar a segunda hora. Independentemente disso, um apologético Chimaev subiu na balança e pesou com sucesso 186 libras para sua luta contra o ex-campeão dos médios Robert Whittaker (185,5).

Assista aos destaques da pesagem oficial acima.

A manhã contou com outras duas curiosidades, com os pesos leves Mateusz Rebecki e Myktybek Orolbai agora competindo no peso catch de 160 libras, e Farid Basharat x Victor Hugo subindo para o limite de 145 libras. A última mudança criou confusão, já que Hugo pesava primeiro, com 145,5 libras, seguido por Basharat, com 137 libras. Os dois lutadores competiram recentemente no peso galo.

O motivo das mudanças não foi anunciado.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 308.

Cartão principal (ESPN + PPV às 14h ET)

Ilia Topuria (145) vs. Max Holloway (145)

Lutador reserva: Diego Lopes (145)

Robert Whittaker (185,5) vs.

Magomed Ankalaev (204,5) vs. Aleksandar Rakic ​​​​(206)

Lerone Murphy (145,5) vs. Dan Ige (146)

Shara Magomedov (185) vs. Armen Petrosyan (186)

Preliminares (ESPN + às 10h ET)

Ibo Aslam (205) vs. Rafael Cerqueira (203)

Geoff Neal (171) vs. Rafael dos Anjos (171)

Mateusz Rebecki (160) vs. Myktybek Orolbai (159)

Abus Magomedov (185) vs. Bruno Ferreira (185,5)

Kennedy Nzechukwu (241) x Chris Barnett (264)

Farid Basharat (147) vs. Vitor Hugo (145,5)

Ismail Naurdiev (185) x Bruno Silva (186)

Rinat Fakhretdinov (171) vs. Carlos Leal (169,5)