Resultado da pesagem do UFC Vegas 98: 3 lutadores acima do limite, uma luta cancelada

Dan Argueta, Josh Fremd e Jared Gooden têm algumas explicações a dar.

Os três lutadores que competiram no UFC Vegas 98 não conseguiram bater o peso na pesagem oficial da manhã de sexta-feira, com Argueta (138,5) perdendo por 2,5 libras, Fremd (189) por 3 libras e Gooden (172,5) por 1,5 libras. Seus respectivos oponentes Cody Haddon, Abdul Razak Alhassan e Chidi Njokuani ganharam peso com sucesso.

As autoridades anunciaram posteriormente que Fremd vs. Alhassan foi cancelado.

Argueta x Haddon e Gooden x Njokuani continuarão como pesos-casados, com Argueta e Gooden perdendo 20 por cento.

Os erros são particularmente ruins para Fremd e Gooden, que já foram enganados pela balança no passado.

Pela segunda vez na carreira no UFC, Fremd pesou três quilos acima do limite. Ele também chegou aos 189 libras para uma luta de peso médio contra Jamie Pickett no UFC Vegas 78 em agosto de 2013, mais tarde derrotando Pickett por decisão unânime.

Gooden já perdeu peso três vezes como lutador do UFC. Mais recentemente, ele chegou seis libras acima do limite para uma luta com Carlston Harris em março de 2023, embora naquela ocasião ele tivesse aceitado a luta com menos de uma semana de antecedência. Ele está 0-2 depois de não conseguir ganhar peso.

Em notícias mais positivas, os headliners peso mosca Brandon Royval e Tatsuro Taira pesaram com sucesso para a luta principal de sábado, com ambos registrando 125,5 libras. Atualmente, Royval está empatado na 2ª posição do MMA Fighting Global Rankings, com o invicto Taira na 8ª posição. Quem sair do UFC Vegas 98 com uma vitória também pode se colocar na pole position para a disputa contra o campeão peso mosca Alexandre Pantoja.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 98.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Brandon Royval (125,5) x Tatsuro Taira (125,5)

Brad Tavares (185) x Jun Yong Park (185,5)

Chidi Njokuani (170,5) vs. Jared Gooden (172,5)*

Grant Dawson (156) x Rafa Garcia (154,5)

Daniel Rodriguez (170) x Alex Morono (170,5)

Abdul Razak Alhassan (186) vs. Josh Fremd (189) ** – CANCELADO

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

CJ Vergara (126) vs. Ramazan Temirov (125,5)

Jonathan Pearce (145) x Pat Sabatini (145)

Themba Gorimbo (170,5) vs. Preço Niko (170,5)

Julia Polastri (115) x Cory McKenna (115)

Júnior Tafa (241) vs. Sean Sharaf (252)

Dan Argueta (138,5)*** vs. Cody Haddon (135)

Clayton Carpenter (125,5) x Lucas Rocha (125,5)

*Gooden perdeu peso. Sua luta contra Chidi Njokuani continua no peso catch, com Gooden perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade

**Fremd perdeu peso. Sua luta com Abdul Razak Alhassan foi cancelada

***Argueta perdeu peso. Sua luta contra Cody Haddon continua no peso catch, com Argueta perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade