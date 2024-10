Resultado da pesagem do UFC Vegas 99: Joselyne Edwards erra o peso pela terceira vez

Joselyne Edwards teve outro dia difícil na balança.

Pela terceira vez em sua carreira no UFC, Edwards ultrapassou o limite do peso galo, registrando 139 libras para sua luta com Tamires Vidal (135,5) no sábado no UFC Vegas 99. Isso é uma perda de três libras para Edwards (incluindo o um- libra para uma luta sem título), que pesou novamente depois de atingir 139,5 libras em sua primeira tentativa.

Assista abaixo a filmagem das tentativas de Edwards na pesagem oficial de sexta-feira, cortesia de Amy Kaplan.

Ainda não se sabe se a luta continuará no peso catch e, em caso afirmativo, quanto da bolsa de Edwards será perdida como penalidade.

Edwards já perdeu peso em lutas contra Lucie Pudilova e Ji Yeon Kim, embora nunca por mais de 1,5 quilo. Em ambos os casos, Edwards venceu por decisão dividida. Ela entra na luta preliminar de sábado vindo de derrotas consecutivas para Ailin Perez e Nora Cornolle.

A pesagem da luta principal trouxe notícias melhores, já que os contendores dos médios Anthony Hernandez e Michel Pereira atingiram com sucesso o peso de 185,5 libras, aproveitando o limite de uma libra para uma luta sem título.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 99.

Cartão Principal (ESPN+ às 19h (horário do leste dos EUA))

Anthony Hernández (185,5) x Michel Pereira (185,5)

Rob Font (135,5) x Kyler Phillips (135,5)

Charles Johnson (126) vs.

Jake Hadley (135,5) x Cameron Smotherman (135,5)

Darren Elkins (144,5) x Daniel Pineda (145,5)

Card Preliminar (ESPN+ às 16h (horário do leste dos EUA))

Matheus Nicolau (125,5) vs. Asu Almabayev (125,5)

Brad Katona (135,5) vs. Jean Matsumoto (135,5)

Joselyne Edwards (139)* x Tamires Vidal (135,5)

Jessica Penne (115,5) x Elise Reed (115)

Melissa Martinez (115,5) vs. Alice Ardelean (115)

Austen Lane (251) vs.

*perdeu peso na segunda tentativa. Pesou acima do limite de 139,5 libras na primeira tentativa