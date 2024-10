Resultados da 8ª temporada do DWCS, semana 10: vitória por finalização de 37 segundos destaca a final Contender Series de 2024

Foi mais uma noite de grandes lutas e atuações para o episódio final de Série de concorrentes.

Na noite de terça-feira, o décimo e último episódio da oitava temporada de Série de concorrentes aconteceu em Las Vegas, no UFC APEX, e após cinco lutas, o CEO do UFC, Dana White, distribuiu mais quatro contratos, além de uma acomodação especial para um lutador continuar se desenvolvendo e ingressar no UFC posteriormente.

O maior desempenho da noite foi na luta principal, quando Nick Klein atropelou Heraldo Souza para marcar uma paralisação de 37 segundos e um contrato com o UFC, mas uma série de outras grandes atuações também foram recompensadas.

Com essas novas adições, são 42 contratos no total distribuídos nesta temporada em Série de concorrentescom potencialmente algumas outras adições também.

Klein atropela Souza

Na luta principal da noite, Nick Klein atropelou Heraldo Souza, acertando um rápido mata-leão e garantindo sua vaga no UFC.

Klein estava um pouco azarão no início da luta, mas não parecia nada disso, já que quase imediatamente derrubou e travou um mata-leão sem ganchos. Enquanto Souza lutava para se defender, Klein conseguiu acertar os ganchos e se comprometer totalmente com o estrangulamento com Souza achatado embaixo dele. Depois disso, não demorou muito para Souza bater, com apenas 37 segundos de luta, e garantir a Klein sua terceira finalização seguida.

Gurule supera Piccininni

Na co-luta principal da noite, Luis Gurule levou para casa uma dura decisão dividida sobre Nick Piccininni, além de um contrato com o UFC.

Esta foi a segunda passagem de Piccininni Série Concorrente, tendo vencido Jack Duffy por decisão dividida na semana 3, o que deixou Dana White em falta. E no início parecia que ele poderia impressionar, já que o ex-lutador três vezes D-1 All-American marcou uma queda e uma montada nas costas. Gurule sobreviveu e se levantou, onde começou a colocar um ritmo impressionante em Piccininni com trocação combinada, enquanto defendia a maioria das tentativas de luta livre de Piccininni.

Foi uma batalha de idas e vindas, mas no final Gurule acertou os golpes mais eficazes ao longo da luta e deixou Piccininni do lado errado na decisão dividida. Gurule também é um dos cornermen de Brandon Royval e só esteve na luta como substituto de última hora, o que lhe rendeu o respeito de White e um contrato com o UFC.

DelValle dominates Monteiro

Na terceira luta da noite, Yadier DelValle deu uma surra emocionante em Antonio Monteiro, vencendo por decisão unânime em uma das melhores lutas da temporada.

Monteiro esteve em jogo durante toda a disputa, mas desde o sino inicial DelValle o atacou com pressão e velocidade. O round mais impactante foi o segundo em que DelValle acertou Monteiro na jaula e parecia perto de finalizar, mas o lutador brasileiro sobreviveu ao ataque e o evento voltou para ter seu próprio sucesso no final do round. O terceiro foi mais do mesmo, já que os dois iam e voltavam, com DelValle levando a melhor de forma consistente.

No final, DelValle venceu a luta por 30-27, 30-27, 30-26 e seu desempenho dominante lhe rendeu um contrato com o UFC.

Martinez supera Hernandez

Na segunda luta da noite, Julieta Martinez superou Leslie Hernandez e conquistou a decisão dividida.

Martinez mostrou um jogo equilibrado em todos os cinco rounds, acertando grandes golpes nos pés, incluindo uma excelente joelhada voadora e chute na cabeça, além de marcar quedas e um bom trabalho no chão. No final, um juiz surpreendentemente marcou para Hernandez, mas Martinez levou os outros dois e venceu por decisão dividida.

Apesar da vitória, Dana White não ofereceu contrato a Martinez, dizendo que ela tem um futuro brilhante no esporte, mas que a jovem de 20 anos é muito jovem no momento, em vez disso se ofereceu para continuar treinando no UFC Performance Institute no México. City até que eles a tragam mais tarde.

Micallef dorme Ado

Na luta de abertura da noite, Jonathan Micallef finalizou rapidamente Mohamed Ado para garantir sua vaga no UFC.

Ado começou forte, chegando a ameaçar Micallef com uma guilhotina poderosa no início do round. No entanto, Micallef conseguiu inverter a posição e mover-se rapidamente para montar. A partir daí, Ado tentou se mexer, mas caiu direto no triângulo de Micallef. Micallef rolou de costas e travou o estrangulamento e quando Ado se recusou a bater, o lutador canadense acabou dormindo.

Confira os resultados completos abaixo.

Nick Klein derrotou. Heraldo Souza por finalização (mata-leão) – R1, 0:37

Luís Gurule derrotou. Nick Piccininni por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Yadier DelValle derrotou. Antonio Monteiro por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-26)

Julieta Martínez derrotou. Leslie Hernandez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Jonathan Micallef derrotou. Mohamed Ado por finalização (estrangulamento triangular) – R1, 3:01