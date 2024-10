Resultados da 8ª temporada do DWCS, semana 8: Torrez Finney finalmente ganha contrato com o UFC após terceira vitória recorde

Torrez Finney finalmente conquistou sua vaga no UFC.

Na noite de terça-feira, o oitavo episódio da oitava temporada de Série de concorrentes aconteceu em Las Vegas, no UFC APEX, e após cinco lutas, o CEO do UFC, Dana White, distribuiu contratos para todos os cinco vencedores.

O mais notável dos contratos foi Finney que já ganhou duas vezes em Série de concorrentes antes de terça-feira, incluindo uma vitória por decisão no início desta temporada. Depois dessa vitória, White criticou Finner por seu desempenho e disse-lhe para voltar. Essa acabou sendo a motivação que Finney precisava ao se tornar o primeiro lutador a vencer três empates no show e finalmente chegar ao UFC.

Nurgozhay dorme Szewczyk

Na luta principal da noite, Diyar Nurgozhay chegou ao 10-0 na carreira, golpeando Bartosz Szewczyk com um chute na cabeça para ganhar sua chance no UFC.

Mais um lutador vindo da emergente superpotência do MMA do Cazaquistão, Nurgozhay entrou Série de concorrentes com grande entusiasmo e por um tempo, parecia que ele não estaria à altura. Mas depois de um primeiro round controlado onde Nurgozhay encontrou seu alcance, no segundo o lutador de 27 anos desferiu um estrondoso chute na cabeça que imediatamente derrubou Szewczyk e pousou o lutador invicto no UFC.

Montes finaliza Calderón

Na penúltima luta da noite, Alberto Montes finalizou pela quarta vez seguida, acertando um estrangulamento anaconda em Carlos Calderón e garantindo sua vaga no UFC.

Originalmente definido para competir em Série de concorrentes anos atrás, Montes finalmente conseguiu sua chance na terça-feira e aproveitou ao máximo, exibindo um contra-boxe nítido contra o ataque frenético de Calderón. Mas foi a luta de Montes que realmente se destacou quando ele mergulhou repetidamente em busca de estrangulamentos D’Arce, sucuris e até mesmo uma gravata peruana, antes de finalmente encontrar o estrangulamento anaconda contra Calderón gaseado, forçando uma batida.

Martinez supera Franklin

Na terceira luta da noite, David Martinez venceu uma luta muito divertida contra Xavier Franklin e conquistou a decisão unânime e o contrato do UFC.

Ex-campeão do Combate, Martinez também é irmão da lutadora do UFC Melissa Martinez, e o lutador invicto apresentou argumentos convincentes para se juntar à irmã na promoção com sua impressionante exibição de kickboxing. Desde o sino de abertura, Martinez disparou ao redor da jaula, cortando a perna de Franklin e acertando combinações com seus socos que derrubaram Franklin e levaram Martinez a vencer todos os rounds.

Finney atropela Er-Ramy

Na segunda luta da noite Torrez Finney se tornou o primeiro lutador da Série de concorrentes história para registrar três vitórias ao demolir Abdellah Er-Ramy no primeiro turno.

No início desta temporada, Finney obteve uma vitória sem brilho que atraiu críticas de Dana White. Desta vez, não houve problemas, pois Finney derrubou Er-Ramy, derrubou-o e dominou-o no chão com tentativas de finalização e socos antes de passar para as costas e terminar a luta com uma série de golpes importantes para o lutador indefeso. Essa finalização provou ser apenas a passagem para finalmente colocar Finney no UFC, já que White elogiou efusivamente seu desempenho depois.

Smith passa por Savoie

Na luta de abertura da noite, Jacobe Smithe teve atuação dominante contra Christien Savoie, parando o lutador canadense com cotoveladas no segundo round para ganhar contrato com o UFC.

Ex-lutador D-1 All-American do estado de Oklahoma, Smith entrou Série de concorrentes como um dos maiores favoritos desta temporada e o lutador de destaque, derrubando Savoie cedo e com frequência e dando-lhe socos com os cotovelos. Savoie lutou bravamente, mas foi simplesmente derrotado e no segundo round o árbitro Mark Smith interrompeu a luta após repetidas cotoveladas.

Confira os resultados da semana 8 do DWCS abaixo.

Diyar Nurgozhay derrotou. Bartosz Szewczyk por nocaute (chute na cabeça) – R2, 3:32

Alberto Montes derrotou. Carlos Calderon por finalização (estrangulamento anaconda) – R2, 2:38

David Martinez derrotou. Xavier Franklin por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Torrez Finney derrotou. Abdellah Er-Ramy por nocaute técnico (socos) – R1, 4:10

Jacobe Smith derrotou. Christien Savoie por nocaute técnico (cotovelos) – R2, 2:55