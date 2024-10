Resultados da Batalha dos Gigantes do PFL: Ngannou x Ferreira

MMA Fighting tem resultados do PFL Battle of the Giants para o card da luta Ngannou x Ferreira, blogs ao vivo das três principais lutas e muito mais do The Mayadeen em Riyadh, Arábia Saudita, na tarde de sábado.

Na luta principal, o ex-campeão do UFC Francis Ngannou e Renan Ferreira se enfrentam pelo título dos pesos pesados ​​do PFL Superfight. Ngannou faz sua estreia no PFL no evento após sofrer duas derrotas consecutivas no boxe.

Larissa Pacheco e Cris Cyborg disputam o título peso pena do PFL Superfight no co-evento principal.

Também no card principal, o campeão peso médio do Bellator, Johnny Eblen, defende o título na revanche contra Fabian Edwards.

Confira os resultados da Batalha dos Gigantes do PFL abaixo.

Cartão principal (ESPN + PPV ao vivo agora)

Francisco Ngannou vs. Renan Ferreira

Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Johnny Eblen x Fabian Edwards

Husein Kadimagomaev vs. Zafar Mohsen

AJ McKee x Paul Hughes

Card Preliminar

Raufeon Stots def. Marcos Breno via sub (RNC) (R3, 3:01)

Makkasharip Zaynukov derrotou. Dedrek Sanders por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-26)

Ibragim Ibragimov derrotou. Nacho Campos por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Taha Bendaoud derrotou. Tariq Ismail por finalização (estrangulamento triangular) – R2, 3:51