Resultados de Beterbiev x Bivol: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados de Beterbiev x Bivol ao vivo para o card da luta Artur Beterbiev x Dmitry Bivol na Freedom Arena em Riyadh, Arábia Saudita, na tarde de sábado.

Quando o evento principal começar por volta das 18h ET, confira nossas atualizações ao vivo de Beterbiev vs. Bivol rodada por rodada em nosso blog ao vivo do evento principal. Artur Beterbiev e Dmitry Bivol se enfrentam para determinar o campeão indiscutível dos meio-pesados.

Artur Beterbiev (20-0) é o campeão dos meio-pesados ​​WBO, IBF e WBC. Beterbiev lutou apenas uma vez neste ano, quando nocauteou Callum Smith no sétimo round em janeiro passado.

Dmitry Bivol (23-0) é o campeão meio-pesado da WBA. Bivol nocauteou Malik Zinad no sexto round em sua única luta do ano, em junho.

Confira os resultados do Beterbiev x Bivol abaixo.

Evento Principal (ESPN+ às 18h (horário do leste dos EUA))

Artur Beterbiev x Dmitry Bivol – pelos títulos meio-pesados ​​​​da IBF, WBC, WBO e WBA

Cartão inferior (DAZN às 12h (horário do leste dos EUA))

Fabio Wardley x Frazer Clarke

Jai Opetaia x Jack Massey – pelo título cruiserweight IBF de Opetaia

Chris Eubank Jr. O amor de Kamil

Skye Nicolson x Raven Chapman – pelo título WBC dos penas de Nicolson

Ben Whittaker x Liam Cameron

Mohammaed Alakel x Jesus Gonzalez

Marco Maric x Christian Lopez Flores