Resultados do BKFC Espanha: Tenaglia x Soto

MMA Fighting tem resultados do BKFC Espanha para o card de luta Tenaglia x Soto e mais da Marbella Arena em Marbella, Espanha.

Na luta principal, Franco Tenaglia enfrenta Tony Soto pelo título vago dos leves do BKFC.

Austin Trout defende seu título dos médios do BKFC contra Ricardo Franco, e David Mundell também coloca seu título dos médios do BKFC contra Danny Christie no card principal.

As personalidades da mídia do MMA Oscar Stephens-Willis e Ben Davis também se enfrentam no card principal.

Confira os resultados do BKFC Espanha abaixo.

Cartão principal (DAZN às 13h horário do leste dos EUA)

Franco Tenáglia vs. Tony Soto

Austin Trout x Ricardo Franco

David Mundell x Danny Christie

Dan Champman vs. Mike Jurik

Felipe da Silva Maia vs. James Lilley

Hannah Rankin x Deborah Mellhorn

Oscar Stephens-Willis x Ben Davis

Yunus Batan x Maxine Bellamy

Preliminares (12h horário do leste dos EUA)

Nico Gaffie vs. Radek Stadler

Arbi Chakaev vs. José Daniel

Fran Suárez vs. David Mora