Resultados do boxe: Nick Ball e Janibek Alimkhanuly marcam nocautes e mantêm títulos

Nick Ball defendeu seu título mundial dos penas da WBA com uma vitória por nocaute técnico no 10º round sobre Ronny Rios na Echo Arena em Liverpool, Inglaterra, no sábado.

Ball (21-0-1, 12 KOs), do Liverpool, marcou knockdowns no terceiro, sétimo e 10º rounds antes do escanteio de Rios interromper a luta. Rios passou pelas cordas no último knockdown e caiu no avental do ringue. Ele conseguiu se levantar antes da contagem, mas seu corner interrompeu a luta antes do round recomeçar.

Ao ser questionado após a luta sobre uma possível revanche de Vargas, Ball gostou da oportunidade.

“Eu tenho um [belt] de quatro. Há outros três lá fora. Então, vindo atrás deles. Vindo atrás dos cintos. Será bom conseguir [Vargas’ title] porque isso deveria ser meu de qualquer maneira, então espero conseguir esse.

Ball disputou o título dos penas do WBC contra Ray Vargas em março, mas a luta terminou em empate dividido.

Rios (34-5, 17 KOs), de Compton, Califórnia, disputou duas vezes o título júnior dos penas, ambas derrotas, para Vargas em 2017 e Murodjon Akhmadaliev em 2022, antes de perder para Ball em uma terceira tentativa de ganhar um título mundial . Ele estava vindo de um nocaute no quinto round sobre Nicolas Polanco em abril.

Recapitulação do Full Ball vs. Rios aqui…

Onde posso assistir ao replay do card da luta Ball vs. Rios?

O replay do card da luta Ball vs. Rios pode ser transmitido na ESPN +.

Assista: Baixe o aplicativo ESPN | AssistirESPN | TV

Não tem ESPN? Aprenda como obter acesso instantâneo hoje: ESPNIstantAccess. com

Resultados do card de luta Ball vs. Rios:

Luta pelo título: Nick Ball derrotou Ronny Rios por nocaute técnico no 10º round para manter o título dos penas da WBA

Jack Rafferty derrotou Henry Turner por nocaute técnico9 e conquistou o título britânico júnior dos meio-médios

Jack Turner derrotou Gonzalo Corinaldesi por KO1 na luta peso galo

Walter Fury derrotou Dale Arrowsmith por UD4 em luta júnior dos médios

Jadier Herrera derrotou Oliver Flores por nocaute técnico 3 no peso leve

Andrew Cain derrotou Lazaro Casseres por nocaute técnico 2 na luta peso galo

Joe Cooper derrotou Lukasz Barabasz por UD4 na luta dos médios

Alimkhanuly para Mikhailovich e mantém o título dos médios do IBF

Janibek Alimkhanuly defendeu seu título dos médios do IBF com uma vitória por nocaute técnico no nono round sobre Andrei Mikhailovich na sexta-feira no The Star Sydney em Pyrmont, Austrália.

A luta terminou depois que Alimkhanuly acertou dois ganchos de esquerda consecutivos que fizeram Mikhailovich tropeçar para trás, forçando o árbitro Katsuhiko Nakamura a interromper a luta aos 2:45 minutos do round.

Alimkhanuly machucou Mikhailovich com o mesmo soco no segundo round e acertou um knockdown ao som da campainha, mas Mikhailovich se recuperou. A partir daí, foi apenas uma questão de tempo, com Alimkhanuly encontrando a separação e pousando a mão esquerda frequentemente contra a pressão de Mikhailovich.

Após a luta, Alimkhanuly disse que gostaria de unificar os títulos contra os outros dois campeões.

“Eu tenho dois títulos, e o [other] faltam dois títulos”, disse Alimkhanuly. “Qualquer um deles, [Carlos] Adames ou [Erislandy] Lara, estou pronto. A qualquer hora, seja o que for, envie-me um documento. Eu enviarei a qualquer hora.”

A luta estava originalmente marcada para 13 de julho em Las Vegas, mas dois dias antes dessa data, Alimkhanuly desmaiou ao tentar ganhar peso e foi levado ao hospital e forçado a se retirar com desidratação grave.

Alimkhanuly (16-0, 11 KOs), de Zhilandy, Cazaquistão, mas agora morando e treinando em Oxnard, Califórnia, conquistou o título dos médios WBO com uma vitória por decisão unânime sobre Denzel Bentley em novembro de 2022. Ele fez uma defesa em maio de 2023. , um nocaute no segundo round sobre Steve Butler, antes de despachar Vincenzo Gualtieri em seis rounds em outubro do ano passado para somar o título da IBF. O título WBO não estava em jogo contra Mikhailovich.

Mikhailovich (21-1, 13 KOs) é um perfurador poderoso com braços longos (74½ polegadas) de Auckland, Nova Zelândia. Ele venceu sete de suas últimas oito lutas por paralisação antes de perder para Alimkhanuly.

Mikhailovich nasceu na Rússia, mas mudou-se para a Nova Zelândia depois que ele e seu irmão foram adotados.

Onde posso assistir ao replay do card de luta Alimkhanuly x Mikhailovich?

O replay do card de luta Alimkhanuly x Mikhailovich pode ser transmitido na ESPN +.

Assista: Baixe o aplicativo ESPN | AssistirESPN | TV

Não tem ESPN? Aprenda como obter acesso instantâneo hoje: ESPNIstantAccess. com

Resultados do card de luta de Alimkhanuly x Mikhailovich:

Luta pelo título: Janibek Alimkhanuly derrotou Andrei Mikhailovich por nocaute no nono round para reter o título dos médios da IBF

Mea Motu derrotou Shannon O’Connell por nocaute técnico 4 no peso pena feminino

Charlie Kazzi derrotou Lui Magaiva por nocaute técnico 7 no peso leve

Ahmed Reda derrotou Joe Kara por nocaute técnico 2 em luta leve

Principais histórias: