Resultados do PFL: Cris Cyborg tem atuação punitiva para vencer Larissa Pacheco em 5 rounds

Cris Cyborg continua encontrando um caminho.

A lendária campeã peso pena do Bellator teve mais uma atuação clássica ao mostrar todo o seu arsenal de MMA para vencer Larissa Pacheco no co-evento principal do PFL: Battle of the Giants, no sábado, na Arábia Saudita.

Mesmo com alguns cortes nos olhos, Cyborg continuou avançando, exibindo seu poder característico e misturando quedas que deixaram Pacheco na dúvida do primeiro ao último round. Quando acabou, todos os três juízes viram a luta da mesma forma, com pontuação de 49-46 para Cyborg, que passou para 28-2 com um no contest em sua carreira, ao mesmo tempo em que conquistou sua oitava vitória consecutiva consecutiva no geral.

“Ela é uma lenda”, disse Cyborg sobre Pacheck após a luta. “Ela é um grande nome no esporte. Ela deu um soco muito forte. É um prazer para mim. Estou muito grato por estar aqui. Estou muito feliz. Me sinto muito abençoado, muito agradecido. Tenho mais duas lutas, vou defender esse título.”

Uma queda precoce de Cyborg fez Pacheco cair na tela para um baque dramático no início da luta. Por um momento, parecia que Cyborg poderia estar armando um estrangulamento de Von Flue, mas Pacheco foi capaz de reconhecer o que estava acontecendo antes de se libertar e se levantar.

Quase imediatamente após se levantar novamente, Cyborg desferiu um terrível chute na cabeça que acertou Pacheco, que de alguma forma engoliu o chute e continuou avançando. Cyborg seguiu com outra grande queda, com Pacheco tentando contra-atacar com uma guilhotina, mas não conseguiu finalizar.

Cyborg continuou a punir, mas Pacheco mostrou uma durabilidade irreal para engolir cada golpe e depois voltar para pedir mais. Isso levou a mais uma grande queda de Cyborg, que pressionou com todo o peso para manter Pacheco preso de costas.

Provavelmente perdendo dois rounds, Pacheco sabia que precisava receber algum respeito de Cyborg, então ela imediatamente assumiu o centro da jaula no início do terceiro e desafiou o lendário campeão do Bellator para encontrá-la lá. Pacheco finalmente pressionou para frente e acabou colocando Cyborg no chão com uma queda na hora certa e depois mediu algumas cotoveladas feias por cima.

Com um par de cortes feios nas sobrancelhas de Cyborg, a confiança de Pacheco começou a aumentar, mas por algum motivo, sua atividade diminuiu conforme a luta avançava para as rodadas do campeonato. Isso deixou uma abertura para Cyborg criar algumas combinações sólidas, incluindo uma mão direita desagradável que atingiu Pacheco enquanto ela recuava em direção à jaula.

Muitas trocas acirradas forçaram os dois lutadores a tentar fazer de tudo para ganhar vantagem, com Cyborg descarregando um enorme overhand de direita seguido de um belo soco por trás. Pacheco também tentava reagir à movimentação de Cyborg, o que a impedia de apenas dar seus melhores golpes.

Embora ela seja conhecida por seus destaques, Cyborg mostrou sua maturidade ao não se envolver em trocas selvagens e, em vez disso, exibiu seu arsenal completo rodada após rodada para realizar o trabalho. É provável que Cyborg tenha vencido o desafio mais difícil possível que a esperava no PFL ou Bellator, mas com duas lutas restantes em sua carreira, ela agora vai esperar e ver o que a promoção pode encontrar para ela a seguir.