Resultados do PFL: Paul Hughes marca knockdown em AJ McKee e acaba ficando chateado com vitória por decisão dividida

Paul Hughes passou oficialmente de candidato a candidato com sua atuação no PFL: Battle of the Giants no sábado.

Em apenas sua segunda luta sob a bandeira do PFL, Hughes marcou um knockdown brutal no primeiro round sobre AJ McKee antes de vencer por decisão dividida. Embora haja algo a ser dito sobre a pontuação na luta com Hughes controlando amplamente a ação em todos os três rounds, ele ainda consegue a vitória no maior momento de sua jovem carreira até agora.

“Olha o que posso fazer! Sou um superstar”, gritou Hughes para a câmera após sua vitória. “O PFL acreditou em mim, olhem para mim. Estou aqui no cenário mundial. Lutei com um dos melhores caras do planeta. Eu me dobrei. Quem fez isso com AJ McKee? Vou te dizer uma coisa, essa não foi uma das minhas melhores performances.”

Hughes não demonstrou medo de enfrentar um dos pesos leves do Bellator ao fazer uma declaração desde o início, quando foi capaz de ignorar as tentativas de queda de McKee para manter a luta em pé. Hughes também desferiu uma joelhada enorme tentando pegar McKee quando ele caiu para agarrar uma perna, mas o ex-campeão peso pena do Bellator evitou por pouco um nocaute potencial.

Em uma confusão, Hughes acabou em cima de McKee, onde começou a chover chutes de cima enquanto defendia alguns chutes vindos de baixo. McKee continuou a rolar e finalmente se levantou, mas Hughes o fez pagar por isso pouco antes do final do primeiro round.

Com McKee recuando contra a jaula, Hughes desferiu um enorme gancho de direita que acertou no queixo. McKee caiu na tela no momento em que o sino tocou para encerrar o round, potencialmente salvando-o de alguns arremessos subsequentes que poderiam ter valido a finalização de Hughes.

Após um minuto de recuperação entre os rounds, McKee ficou um pouco mais reservado com seu ataque, embora tenha lançado alguns socos diretos para chamar a atenção de Hughes. Em troca, Hughes acertou McKee com uma combinação habilidosa, mas um ataque de joelho saltitante saiu pela culatra quando ele acabou escorregando e caindo no chão.

McKee fez o possível para tirar vantagem de sua luta agarrada, mas Hughes nunca lhe deu nada para trabalhar antes de ficar sem tempo.

Faltando cinco minutos para o final, McKee mais uma vez buscou a queda enquanto agarrava o body lock e pressionava Hughes contra a jaula. Quando não conseguiu arrastar a luta para o chão, Hughes se libertou e realmente começou a lançar combinações enquanto McKee parecia que seu tanque de gasolina estava secando.

Hughes continuou a preparar seus golpes, enquanto McKee simplesmente não conseguia avançar muito com o passar do tempo e uma nova estrela surgiu no peso leve.

Após a vitória, Hughes não perdeu tempo em propor que sua terceira luta no PFL viesse com algum ouro em jogo.

“Queremos ver Irlanda x Daguestão”, gritou Hughes. “Queremos ver Paul Hughes x Usman Nurmagomedov. Vamos.”