Resultados do UFC 307: Carla Esparza se aposenta após derrota agridoce por decisão para Tecia Pennington

Carla Esparza encerrou sua carreira com uma derrota agridoce após três rounds muito disputados contra Tecia Pennington nas preliminares do UFC 307.

A bicampeã peso palha obteve sucesso logo no início com uma queda, mas depois não conseguiu acompanhar a trocação de Pennington, o que acabou lhe custando a luta. O placar voltou 29-28, 29-28 e 30-27 com Pennington conquistando a vitória por decisão unânime.

“Não posso deixar isso para os juízes”, disse Esparza após anunciar que o sábado serviria como sua luta pela aposentadoria. “Achei que tinha ganhado. Ótima luta, Técia. É uma honra sair com um veterano do TUF.”

Com lágrimas nos olhos, Esparza assistiu a um vídeo-tributo preparado pelo UFC para se despedir antes de deixar as luvas no octógono pela última vez.

“Tem sido uma jornada incrível nos últimos 15 anos”, disse Esparza. “Lutei contra os melhores dos melhores. Nem sempre é fácil. Eu não teria feito isso de outra maneira. Obrigado a todos os fãs do UFC, meus amigos, minha família, a incrível equipe do UFC. Apenas todo mundo. Eu amo esse esporte, muito obrigado a vocês.”

Embora não fosse assim que ela queria sair, Esparza manteve-se próximo, mas a diferença realmente se resumia à capacidade de Pennington de causar mais danos nos pés.

Agressivo desde o início, Pennington imediatamente deu o tom com um ataque certeiro para manter Esparza na defensiva. Pennington acertou Esparza com uma mão direita dura no meio do round inicial, que pareceu balançar o ex-campeão peso palha momentaneamente.

Isso levou à queda de Esparza, que não apenas assumiu a posição dominante, mas também se deu tempo para se recuperar depois de ter dificuldades nas trocações iniciais. Esparza continuou a atacar com socos curtos, mantendo o controle sobre Pennington.

De volta em pé para iniciar o segundo round, Esparza mostrou melhor trocação, incluindo uma mão direita que acertou Pennington e chamou sua atenção. Pennington começou a atirar de volta antes de acertar Esparza com uma combinação de tiro rápido que mais uma vez a pegou desprevenida.

Com o passar do tempo, Pennington realmente mostrou superioridade em seus golpes, que incluíram alguns bons chutes nas pernas que danificaram a base de Esparza. Enquanto Pennington controlava a distância, Esparza conseguiu explodir algumas vezes para acertar alguns bons socos antes de conseguir uma queda final.

Esparza tentou uma última investida com socos e cotoveladas, mas simplesmente não conseguiu atacar o suficiente para contra-atacar a trocação superior de Pennington durante a sessão de cinco minutos.

Depois de perder duas decisões acirradas em suas duas aparições anteriores no UFC, Pennington estava feliz por finalmente voltar à coluna das vitórias.

“Eu dou para mim mesmo”, disse Pennington sobre a decisão. “Eu não me importo com as vaias.”

Pennington agora aproveita sua vitória enquanto espera sua esposa – a campeã peso galo do UFC Raquel Pennington – se apresentar na luta co-principal do UFC 307