Resultados do UFC 307: Kayla Harrison pede disputa pelo título após vencer Ketlen Vieira por decisão difícil

Kayla Harrison busca o ouro após sua última vitória no UFC 307.

Embora ela fosse a maior favorita no card, Harrison realmente enfrentou algumas adversidades depois que Ketlen Vieira acertou uma cotovelada feia no segundo round que causou inchaço significativo e sangramento em sua testa. Isso não impediu Harrison de levar a luta para o chão e punir Vieira com golpes devastadores para garantir que ela saísse de Utal com a vitória.

Quando acabou os juízes marcaram a luta por 30-27, 30-27 e 29-28 com Harrison passando para 2-0 no UFC.

“Tiro o chapéu para Ketlen”, disse Harrison após sua vitória. “Ela é uma assassina. Ela é a número 2 por um motivo.

“Senhoras, aproveitem enquanto podem. Porque a rainha está em casa e está vindo atrás daquela porra de ouro.”

Harrison mostrou confiança nas mãos antes de trabalhar no clinche para tentar a queda. Para seu crédito, Vieira nunca permitiu que Harrison se posicionasse para fazer o arremesso ou a viagem interna antes que os lutadores voltassem para o centro da jaula.

Infelizmente, o sucesso inicial na defesa contra a luta de Harrison deu a Vieira uma falsa sensação de segurança. Vieira ficou um pouco agressiva e Harrison imediatamente agarrou-a e jogou a brasileira na tela.

Harrison imediatamente começou a dar socos enquanto punia Vieira com seu ground and pound, mas o tempo acabou antes que ela pudesse definir uma sequência de final de luta.

A ação desacelerou no segundo, com Harrison lutando para preparar suas quedas e Vieira acertando uma cotovelada na hora certa por dentro. Houve um inchaço significativo e um fio de sangue saindo da testa de Harrison após tomar a dose de Vieira.

Quando o terceiro assalto começou, também havia sangue saindo do nariz de Harrison, pois ela estava com muitos danos no rosto, mas ela continuou avançando até conseguir outra queda. A partir daí, Harrison começou a martelar com socos e cotoveladas com Vieira presa nas costas.

Harrison realmente começou a lançar bombas de cima enquanto mantinha controle total sobre Vieira, que simplesmente não conseguia encontrar espaço para escapar. O tempo passou com Harrison ainda desferindo golpes violentos e Vieira contente em sobreviver quando a luta chegou ao fim.

Embora provavelmente não fosse a declaração que ela queria fazer, Harrison ainda venceu um veterano peso-galo que só foi finalizado uma vez no UFC. A vitória deve facilmente posicionar Harrison para fazer com que a vencedora de Raquel Pennington e Julianna Peña dê mais um passo em direção ao seu objetivo final de se tornar campeã do UFC.