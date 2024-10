Resultados do UFC 307: Pereira x Rountree Jr.

MMA Fighting tem resultados do UFC 307 para o card da luta Pereira x Rountree Jr., blogs ao vivo do card principal e muito mais do Delta Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado.

Na luta principal, o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, coloca o cinturão em jogo contra Khalil Rountree Jr. Pereira, que já venceu quatro lutas seguidas, faz sua terceira defesa de título. Rountree Jr. venceu cinco lutas consecutivas.

A campeã peso galo do UFC, Raquel Pennington, coloca seu cinturão em jogo contra a ex-campeã do UFC Julianna Peña na co-luta principal.

Confira abaixo os resultados do UFC 307.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Alex Pereira x Khalil Rountree Jr.

Raquel Pennington vs. Julianna Peña

José Aldo x Mário Bautista

Roman Dolidze x Kevin Holland

Ketlen Vieira x Kayla Harrison

Card Preliminar (ESPNEWS/ESPN+ às 20h ET)

Stephen Thompson x Joaquin Buckley

Marina Rodríguez vs. Jasmin Lucindo

César Almeida vs. Ihor Potieria

Austin Hubbard x Alexander Hernández

Primeiras preliminares (ESPN + ao vivo agora)

Ryan Spann x Ovince Saint Preux

Carla Esparza vs. Tecia Pennington

Tribunal McGee derrotou. Tim significa via sub (RNC) (R1, 3:19)