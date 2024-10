Resultados do UFC 308: Lesão na perna de Rafael dos Anjos encerra luta com Geoff Neal

Rafael dos Anjos teve um aniversário para esquecer.

O veterano de longa data e ex-campeão dos leves do UFC completou 40 anos no sábado, mas não poderá comemorar com uma vitória, já que uma lesão levou à derrota por nocaute técnico para Geoff Neal na luta dos meio-médios no UFC 308.

Assista à sequência de finalização abaixo.

O tempo oficial da paralisação foi de apenas 90 segundos do primeiro round.

Até então, Neal controlava grande parte da ação com sua trocação certeira, derrubando dos Anjos logo antes de deixá-lo se levantar. Neal continuou pressionando dos Anjos e depois de acertá-lo com outra combinação, dos Anjos caiu de volta no tatame agarrado à perna. Dos Anjos então deu indicação clara ao árbitro Mark Smith de que não poderia continuar e a luta foi cancelada.

Ainda não se sabe exatamente qual lesão sofreu dos Anjos.

Embora possa não ser como Neal (16-6) queria que a luta acontecesse, ele terá prazer em retornar à coluna das vitórias após duas derrotas consecutivas. Com a vitória, Neal aumenta seu recorde no UFC para 8-4.

Em seguida, Neal aproveitou a entrevista pós-luta para declarar que pretende continuar subindo na hierarquia para uma eventual revanche com o campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad. Os dois lutaram pela primeira vez no UFC Brooklyn em janeiro de 2019, com Neal conquistando a vitória por decisão unânime sobre o futuro titular.

Para dos Anjos (32-17), esta é a terceira derrota consecutiva e a quarta nas últimas cinco partidas.