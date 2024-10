Resultados do UFC 308: Mateusz Rebecki brutaliza o olho de Myktybek Orolbai e vence na decisão em thriller sangrento

Mateusz Rebecki acertou Myktybek Orolbai com tudo o que tinha. E quase não foi suficiente.

O card preliminar do UFC 308 de sábado deu aos fãs uma das melhores e mais sangrentas lutas do ano, com Rebecki e Orolbai derrubados por três rounds, com Orolbai apresentando um inchaço horrível ao redor do olho direito começando no segundo round.

Confira abaixo a lesão absurda de Orolbai.

Após 15 minutos de Rebecki e Orolbai se derrotando com feno nos pés, foi Rebecki quem teve a mão levantada por decisão dividida, com dois juízes marcando a luta para ele por 29-28, e o terceiro marcando 29-28 para Orolbai. .

Um chute decisivo de Rebeck no terceiro round pode ter sido o momento que virou a luta a seu favor.

A vitória de qualquer um dos dois não teria sido surpreendente. O único choque será se outra luta conseguir tirar deles o prêmio de Luta da Noite.

Com a vitória, Rebecki (20-2) se recupera da derrota para o veterano Diego Ferreira, que foi o primeiro revés do destaque polonês desde 2015. Ele já venceu 17 das últimas 18 lutas.

Orolbai (13-2-1) perde pela primeira vez em sua carreira no UFC depois de derrotar Elves Brener e Uros Medic nas duas partidas anteriores no octógono.