Resultados do UFC Vegas 98: Brandon Royval dá a primeira derrota a Tatsuro Taira como candidato à Luta do Ano

Brandon Royval cavou fundo no quinto round para sobreviver ao corajoso Tatsuro Taira.

Os pesos-mosca lutaram na luta principal do UFC Vegas 98 e entregaram o candidato à Luta do Ano no processo. Com a luta aparentemente em jogo, Royval foi capaz de entregar no round decisivo para conquistar sua segunda vitória consecutiva como atração principal.

Dois dos juízes viram para Royval, enquanto um marcou para Taira, que caiu para 16-1 como profissional.

O primeiro round foi todo Royval, já que a luta foi disputada principalmente em pé. “Raw Dawg” deixou Taira com danos no rosto cedo e frequentemente. No segundo round, a maré mudou, com Taira derrubando e controlando Royval em posição dominante durante a maior parte do round.

Nos rounds 3 e 4, foi quase uma sequência dos dois primeiros rounds, com Royval obtendo sucesso na estrofe ímpar, enquanto Taira foi magistral no departamento de grappling no round par.

No round 5, Taira derrubou depois de dar alguns golpes importantes de seu oponente, mas Royval conseguiu se levantar e frustrar as tentativas subsequentes de Taira de levá-lo ao chão. O ex-desafiante ao título quase finalizou Taira no final do round, mas a buzina soou para encerrar um clássico instantâneo.

Após ser anunciada a decisão dividida (48-47 x2, 47-47( vencedor), Royval disse que estaria concorrendo para ser o lutador reserva da luta principal do UFC Edmonton entre Brandon Moreno e Amir Albazi.