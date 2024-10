Resultados do UFC Vegas 98: Royval x Taira

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 98 para o card da luta Royval x Taira, um blog ao vivo para a luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, o recente desafiante ao título Brandon Royval espera manter seu lugar na linha de contendores quando enfrentar o invicto Tatsuro Taira. “Raw Dawg” se recuperou de uma derrota decepcionante para o campeão peso mosca Alexandre Pantoja com uma vitória por decisão dividida sobre o bicampeão Brandon Moreno em fevereiro passado.

Taira, que só completará 25 anos em janeiro, conquistou o peso mosca do UFC, vencendo suas primeiras seis lutas pela promoção e melhorando seu recorde geral para 16-0. Ele obteve a maior vitória de sua carreira em sua luta mais recente, derrotando o ex-desafiante ao título Alex Perez quando uma lesão encerrou a noite de Perez no segundo round.

Royval está atualmente empatado em 2º lugar no peso mosca no MMA Fighting Global Rankings, com Taira tentando subir do 8º lugar.

Na penúltima luta da noite, Brad Tavares faz sua 25ª aparição, recorde dos pesos médios do UFC, ao enfrentar “The Iron Turtle” Jun Yong Park.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 98.

Cartão principal (19h horário do leste dos EUA, ESPN+)

Brandon Royval x Tatsuro Taira

Brad Tavares x Jun Yong Park

Chidi Njokuani vs. Jared Gooden

Grant Dawson x Rafa Garcia

Daniel Rodriguez x Alex Morono

Card Preliminar (AO VIVO AGORA)

CJ Vergara vs. Ramazan Temirov

Jonathan Pearce x Pat Sabatini

Themba Gorimbo vs. Preço Niko

Julia Polastri x Cory McKenna

Júnior Tafa vs. Sean Sharaf

Dan Argueta vs. Cody Haddon

Clayton Carpenter x Lucas Rocha